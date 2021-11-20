彭帥失蹤惹眾怒！紐時籲IOC應審視「北京冬奧」合理性　3國考慮抵制

▲全球體壇十分關注彭帥的下落。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

今年35歲的中國知名網球女將彭帥在11月初自爆曾遭前國務院副總理張高麗性侵、發展不倫戀後，至今為止下落不明，包括各國網球好手與美國總統拜登、聯合國等皆呼籲北京當局說明彭帥的下落。《紐約時報》一篇社論更質疑，為何國際奧委會（IOC）能坐視國際級球員被打壓，懷疑北京申辦冬奧的合理性。

根據《紐約時報》，該篇社論引述國際女子網球協會（WTA）主席賽門（Steve Simon）的聲明，認為國際體壇、職業網球界人士在此案中的反應令人欽佩，且毫不含糊賽門曾表示若北京當局始終無法清楚對外界交代彭帥的下落，則考慮全面退出在中國的業務。

該篇社論評論，反觀國際奧委會，中國當局在彭帥一案的回應上堅持將體育與政治分開，實在難以費解當數千名運動員從世界各地到中國參賽時，國際奧委會如何能眼睜睜地看著一個世界級的球后慘遭打壓。

社論認為，中國當局在面對國際間對於彭帥一案的質疑時，始終展現出多一事不如少一事的態度，「中國一貫的劇本就是否認、撒謊、裝聾作啞、希望質疑聲浪趕快消失，當一切紙包不住火、壓不下來時，便展開猛烈反擊。」

社論怒批國際奧委會息事寧人的態度，指出其實彭帥一案本身與地緣政治、奧運會無關，這是關乎當一名女性運動員面臨位高權重的男子要求發生性行為與不倫戀，在向外界提出可信度高的#Me Too指控後消失得無影無蹤，國際奧委會何以坐視該名運動員被打壓。

據悉，美國總統拜登透露正考慮以外交手段杯葛中國明年2月所舉辦的北京冬奧，英國外交部則積極支持推動對北京冬奧的外交杯葛案，而總理強森則表現出審慎的態度，至於日本首相岸田文雄則表示將以日本立場去做考慮。

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