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彭帥消失驚呆全球體壇！國際女網硬起來發聲...關鍵時間點曝光

▲▼中國女子網球名將彭帥。（圖／路透社）

▲中國女子網球名將彭帥。（圖／路透社，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

中國知名網球女將彭帥於2日在微博上發文自曝曾遭到中國前國務院副總理張高麗強逼發生性關係、兩人還發生不倫戀後，雖貼文發出20分鐘以內旋即遭到刪除，不過卻不再有彭帥的消息。對此，包括體壇、美國白宮、聯合國都相當關切彭帥的行蹤，深怕彭帥因此遭遇不測，而外媒也整理出彭帥失蹤後的關鍵時間點。

根據《商業內幕》（INSIDER）報導，彭帥是中國最偉大的體育明星之一，她曾於2014年成為中國網壇上首位世界排行第一的運動員，且還3度代表國家參加奧運，在大滿貫賽事中2度獲得女雙冠軍

　＊11月2日
 彭帥在微博上聲稱遭一名中國高官（張高麗）強迫性侵，且兩人維持著不倫婚外情，「這段分分合合的感情持續數年，有時是兩情相願、有時卻不是」。該段貼文於發出20分鐘後被刪除，從此之後彭帥再也不曾出現在公共場合之中。

　＊11月14日
 國際女子網球協會（WTA）主席賽門（Steve Simon）在聲明中表示，經過多次嘗試後，依舊無法順利連繫到彭帥，他在聲明中呼籲，「希望彭帥和所有女性的聲音都能夠被傾聽，而不是被審查！我們希望物寧得到妥善處理，即這些指控須得到全面、公平、透明的調查，而非需要被審查。」

賽門接受《紐約時報》訪問時也表示，若彭帥事件仍未經過妥善處置，將不排除退出中國市場，「若我們還是看不到合適的結果，我們將採取這一步驟，若情況確實演變至此，我們不會繼續在中國展開業務。」

不過當時賽門也透露，他接獲來自中國網球協會等多個消息來源，內容顯示彭帥其實很安全，「雖然她人在北京，不過我無法證明這一點，因為我沒有與她進行直接交談。」

▲▼中國女子網球名將彭帥。（圖／路透社）

　＊11月16日
 日本職業網球女運動員、4座大滿貫冠軍大坂直美（Naomi Osaka）於16日在推特上表示十分擔憂彭帥的健康，且對目前的情勢演變感到「相當震驚」。

　＊11月17日
 中國環球電視網（CGTN）對外發布一封自稱是彭帥傳給國際女子網球協會的電子郵件，內容聲稱彭帥表示新聞中包括對於性侵的指控「皆非事實」，她強調，「我沒也失蹤、也絕對沒有不安全」，稱彭帥待在家中休息，「一切正常」。

彭帥還在電子郵件中呼籲，國際女子網球協會在分享關於她的消息之前，應主動向本人核實任何訊息。

　＊11月18日
 彭帥事件引發美國前網球球后艾芙特（Chris Evert）號召在社群媒體發文加上「#彭帥在哪裡」（WhereIsPengShuai）的Hashtag，法國女子職業網球選手柯爾內（Alizé Cornet）也選擇加入戰局，「我們不該保持沉默」，英國網球運動員布魯迪（Liam Broady）則驚呼，「難以置信這種事會在21世紀發生」，美國小威廉絲（Serena Williams）也繼續使用相同的Hashtag。

▲▼沈詩偉在推特發佈相片，證明彭帥很安全。（圖／路透社）

▲沈詩偉在推特發佈相片，證明彭帥很安全。（圖／路透社）

　＊11月19日
 中國環球電視網（CGTN）記者沈詩偉在推特發佈照片，聲稱照片中這位失蹤的球后彭帥其實正與一隻貓與毛絨玩偶合影；而美國總統拜登則透過白宮發言人莎琪表示，希望能從中國獲得確切、可核實的證據，來證明彭帥確實安全。

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