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高嘉瑜不忍了！打高端被迫當「四劑戰士」：政府該道歉

記者邱晟軒／綜合報導

指揮中心日前宣布，因應民眾緊急出國需求，施打高端疫苗者必須重打其他國際認證疫苗，加起來總共打四劑，消息引發輿論譁然。針對高端未獲得國際認證，讓民眾需再補打一事，民進黨立委高嘉瑜直言「政府應該要道歉！」

高嘉瑜昨（18日）在政論節目《新聞大白話》上表示，對於打高端的人而言，我們確信高端有相當程度保護力，只是保護力到底是多少沒有人知道，這種東西信者恆信，不信者恆不信，但是疫苗不能有這樣的信仰，應該要拿出科學數據，「所以我一再強調衛福部高端做完三期，該要給大家一個交代，到底保護力是多少？」

▲▼高端混打爭議，高嘉瑜直言政府應該道歉 。（圖／高嘉瑜臉書&記者屠惠剛攝）

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▲高端混打爭議，高嘉瑜直言政府應該道歉。（圖／高嘉瑜臉書&記者屠惠剛攝）

高嘉瑜坦言，事實上高端就是走不出去，而背後原因就是因為沒有拿到國際認證，不管保護力多少，沒有拿到三期，沒有拿到國際認證，就無法如同AZ、莫德納一樣成為世界採購的疫苗，對台灣發展生技產業也有負面影響，「我不希望高端揠苗助長，或者說為了趕上疫苗熱潮而跳過一些程序。」

對於有出國需求的高端份子被迫成為「四劑戰士」，高嘉瑜直言，針對民眾有出國需求，但因為國外未認證高端的情況下，而需要補打其它國際認證疫苗，「這點我認為政府應該道歉，造成大家的不便」。而陳時中日前稱高端混打若出事「我沒辦法負責」的說法，高嘉瑜也說，不能說讓民眾自己負責，這是種很不負責任的說法。

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