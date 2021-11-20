陳時中拒絕道歉「突噴這一句」！　網全怒了

▲陳時中今出席「2021台灣社區整合照顧研討會」。（圖／記者嚴云岑攝）

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜日前公開指出，政府該為高端混打政策道歉；衛福部長陳時中今（20日）拒絕道歉，並稱「沒什麼好道歉的」。消息曝光後，立刻掀起網友一陣錯愕，「要求一個道歉真的是蠻有難度的」。

高嘉瑜18日在政論節目《新聞大白話》上表示，對於打高端的人而言，我們確信高端有相當程度保護力，只是保護力到底是多少沒有人知道，這種東西信者恆信，不信者恆不信，但是疫苗不能有這樣的信仰，應該要拿出科學數據，「所以我一再強調衛福部高端做完三期，該要給大家一個交代，到底保護力是多少？」

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高端未獲得國際認證，讓民眾需再補打一事，高嘉瑜特別指出，民眾有出國需求，但因為國外未認證高端的情況下，而需要補打其它國際認證疫苗，「這點我認為政府應該道歉，造成大家的不便」。

▲高端混打爭議，高嘉瑜直言政府應該道歉。（圖／高嘉瑜臉書&記者屠惠剛攝）

對於高嘉瑜要求政府應該為高端混打政策道歉，陳時中今出席「2021台灣社區整合照顧研討會」時回應，「沒什麼好道歉的」，基本上政策就是這樣，若不是國內要求補打，就是政策錯誤，但此次開放混打是針對出國民眾，其他國家有這樣的政策，政府也只能因應解決。

陳時中認為高端混打政策「沒什麼好道歉」消息曝光後掀起網痛批，「蔡英文說的謙卑謙卑再謙卑，底下的卻是傲慢傲慢再傲慢」、「會道歉就不會在這個位置坦這麼久了，死不認錯才是王道」、「幹話中到哪選市長，就是這區的災難，他不會錯，錯的都是民眾，活該讓我當官」、「把無恥當習慣」、「重點是錢白花了，可怕」、「要求一個不要臉的道歉真的是蠻有難度的」、「當初作秀，現在後悔了吧」。

不過也有網友認為，「不是陳時中一個人的錯，憑什麼要他道歉，應該是整個民進黨的決策團隊，要向全中華民國人民道歉」、「如果不自產自己的疫苗，是不是又要被說嘴」、「發展國家自產疫苗，自力自強，有錯嗎？雖然進展不是很順利，但是目標是正確的」。

▼陳時中拒絕為高端混打政策道歉，引爆網友熱議。（圖／翻攝ETtoday新聞雲粉專）