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批國民黨反萊豬卻不反萊牛　黃暐瀚：變成民進黨「黑龍轉桌」的利器

▲▼黃暐瀚評論吳敦義排自己不分區。（圖／翻攝917 POP Radio 官方頻道）

▲資深媒體人黃暐瀚。（資料照／翻攝917 POP Radio 官方頻道）

記者杜冠霖／台北報導

1218四大公投將至，正反雙方針對各項議題頻頻開砲，對於反萊豬公投，資深媒體人黃暐瀚表示，國民黨不反吃得更多的萊牛，卻主張反萊豬，成為民進黨「黑龍轉桌」的利器，「反萊豬不如反萊劑！還在那邊瞻前顧後？真以為自己還是執政黨嗎？」

國民黨立委蔣萬安日前去市場宣講「反萊豬公投」的時候，被一位婦女嗆問：「萊牛為什麼可以吃」？蔣萬安當下立刻大聲回答：「因為我們吃萊豬的比例，是萊牛的七倍！」黃暐瀚指出，萬安其實想說的，應該是「台灣人吃豬肉的比例，是牛肉的七倍」！卻口誤成萊豬，「萊豬根本還沒進來台灣，怎麼可能吃萊豬是萊牛的七倍？」

語畢，農委會主委陳吉仲立刻在臉書追打蔣萬安，舉出數據，證明2012年開放萊牛之後，美牛消費量，從每人每年0.8公斤，變成了2.7公斤，但美豬的每人每年消費量，卻只從0.3公斤，變成0.7公斤。黃暐瀚指出，於是吃得更多的「美牛（萊牛）」國民黨不反，卻去反吃得比較少的「萊豬」，變成民進黨「黑龍轉桌」的利器。

黃暐瀚表示，其實蔣萬安可以不用面對這樣尷尬的場面。如果國民黨直接反「進口萊肉」，萊牛、萊豬，通通都不吃，不就結了，「但不行啊，因為萊牛是國民黨執政的時候開放的，怎麼可能現在連萊牛都一起反呢？」

黃暐瀚指出，過去民進黨在野的時候不顧一切的「反萊豬」，難道有擔心過執政之後，得髮夾彎變成「挺萊豬」嗎，「人民沒在管你萊豬、萊牛，只要有萊劑，就是不吃。反就對了，還在那邊瞻前顧後？真以為自己還是執政黨嗎？」

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