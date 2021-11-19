台中新光三越聖誕點燈周末登場　中友推「理想的文具」展

▲台中新光三越聖誕點燈周末登場。（圖／新光三越提供）



記者游瓊華／台中報導

下個月將迎來聖誕節，百貨業者推新檔期吸客，百貨龍頭新光三越於11月19日至明年1月3日推新耶誕打卡熱點。在一樓水舞廣場打造「奇幻銀白耶誕村」，10米高的銀白星願耶誕樹，並於20日點燈。另外中友百貨誠品書店則推讓文具控瘋狂的「2021理想的文具」活動，自即日起至12月5日為止，完美呈現「文具森林」！





[廣告]請繼續往下閱讀...

新光三越表示，11月20日下午四點半也將於廣場舉辦奇幻銀白點燈派對，現場將有西班牙佛朗明哥舞演出，活動期間每天晚間6點到10點還有炫彩燈光秀，12月24日平安夜當日會邀請100位耶誕老公公接力上陣唱聖歌報佳音。看準消費力道復甦，新光三越也引進2家頂級餐廳，包括「初魚 鮨/鐵板燒」以及頂級精緻鍋物「橘色涮涮屋」，搶攻高消費市場。

▲台中中友百貨推「理想的文具」展。（圖／記者游瓊華攝）



另外中友百貨誠品書店即日起至12月5日推出「2021理想的文具」，現場蒐羅了歐美日逾萬種新奇文具、逾400種全台獨家首賣，完美呈現難得一見的「文具森林」。

中友百貨表示，「2021理想的文具」還邀請9大文具品牌打造實體店面，像是日本品牌PLUS建造森林裡的秘密樹屋、DELFONICS則重現澀谷專門店的風格特色、Tombow強調未來文具店的時尚潮流感，法國品牌PAPIER TIGRE也將設置於巴黎本店的經典大型鉛筆裝置完整呈現。