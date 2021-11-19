四公投拚過關難？　黃光芹：至少「494萬票」藍綠恐白忙一場

▲黃光芹。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

藍綠為年底1218四項公投大動員，捍衛各自立場。不過，資深媒體人黃光芹認為，以現行公投制度的門檻來看，若藍營要任何一個公投過關，必須拚出近494萬人，藍綠如此大動員，可能會白忙一場還落得反效果。

黃光芹表示，2017年公投法下修提案和連署門檻，但仍維持通過與否的高門檻，有效同意票數要多於不同意票不說，「且」有效同意票達投票權人總額四分之一以上者即為通過。

黃光芹指出，以目前投票權人人數為1,975萬7,067人計算，國民黨若要任何一項公投過關，必須至少拚出近494萬人，加上這一次純公投無大選可綁，恐怕十分困難。

所以，黃光芹認為，藍綠兩黨均不必付出龐大的政治代價，除非綠營動員成功，反拿下象徵性的1-2個案子，展現執政黨捍衛政策的強度。

黃光芹也說，萊豬案即使民調民進黨屈居劣勢，國民黨要通過反萊豬同意門檻，可謂相當困難，其他案就更不用說了。反萊豬反適得其反，落得多數民意並不反對的反效果。其餘以此類推!

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