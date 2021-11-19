看到綠營公投布條就凍未條！被破壞重新懸掛　他又拿小鐵條毀了

記者邱中岳／台北報導

民進黨部在大同區設置公投宣傳布條，在14日遭人毀損，民進黨部又重新掛上新的布條，但警方在18日巡邏時，又發現被調遭破壞，警方獲報後前往追查，發現布條遭人用鐵條毀損，最後在住處逮人，嫌犯辯稱因一時氣憤才會破壞布條。

警方調查，公投選舉在即，民進黨部也在大同區塔城街的停車場前懸掛廣告布條，但14日卻遭民眾破壞，民進黨部成員發現後緊急將布條重新懸掛，警方在18日巡邏時發現布條又遭人破壞，立刻調閱監視器展開追查。

▲民進黨公投旗幟2度遭破壞，警方在桃園逮捕1名嫌犯。（圖／記者邱中岳翻攝）

民進黨部在大同區設置公投宣傳布條，在14日遭人毀損，民進黨部重新掛上新的布條，但警方在18日巡邏時，又發現遭破壞，警方獲報後前往追查，發現布條遭人用鐵條毀損，最後在住處逮人，嫌犯辯稱因一時氣憤才會破壞布條。

警方發現，1名男子在18日下午4時許，持鐵條破壞布條後逃逸，警方在19日上午7時許，在桃園龜山區逮捕涉案的50歲魯姓男子，男子則坦承犯案，並說係因不滿布條標語，所以才持小鐵條下手破壞。

警方表示，公投選舉在即，民眾可以透過選票表達訴求，應秉持理性，切勿有不理性的行為，對於任何違法違序行為，警方將嚴正、迅速執法，杜絕一切不法行為，有效確保轄區治安平穩。

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