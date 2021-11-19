　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「世界廁所日」打造優質環境　中油疫情期間照常開放

▲▼ 台灣中油「世界廁所日」清掃總動員，嘉義水上世川加油站為嘉義地區示範站 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 台灣中油「世界廁所日」清掃總動員，嘉義水上世川加油站為嘉義地區示範站 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

台灣中油公司多年來推動公廁便民文化，疫情期間更開放公廁讓消費者使用，直營加油站公廁更全數獲得特優評鑑，獲得各界肯定與好評，19日適逢世界廁所日20週年紀念，台灣中油串連全台各直營站與加盟體系加盟站員工，由總經理兼代理董事長李順欽帶領一起清掃加油站公廁，共同響應世界廁所日主題活動，邀請大家一起「來中油，好方便！」，嘉義地區則選在嘉義縣水上鄉內溪村中義路1039號（永欽橋邊）世川加油站揭開活動序幕。

▲▼ 台灣中油「世界廁所日」清掃總動員，嘉義水上世川加油站為嘉義地區示範站 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義水上世川加油站為嘉義地區優良加油站，世界廁所日更由當地環保局及縣議員貼上特優標章 。（圖／記者翁伊森攝）

11月19日世界廁所日（World Toilet Day）是聯合國通過的國際紀念日，鼓勵政府及組織策劃解決衛生設施問題的行動，每年動員參與聯合社交媒體及宣傳活動，以達成聯合國永續發展目標6（SDGs 6）-「確保人人享有水及衛生及其永續管理」。

早於世界廁所組織與聯合國對廁所衛生的推廣與呼籲，台灣中油推動公廁文化近半世紀，1976年起全面對外開放加油站廁所的使用；1990年列入環保署列管公廁；2003年辦理公廁文化論壇，強調人本如廁空間、打造潔淨如廁環境、推廣公民如廁文化，提升城市文明；2017年升級建置公廁免治馬桶，落實衛生紙不落地，阻斷病媒細菌的傳播。

▲▼ 台灣中油「世界廁所日」清掃總動員，嘉義水上世川加油站為嘉義地區示範站 。（圖／記者翁伊森攝）

2021年在COVID-19疫情三級警戒期間，當全台各地公廁都因疫情關上門時，台灣中油堅定的加強清掃消毒，為在外奔波的民眾開啟方便之門。在多年努力下，台灣中油加油站的公廁已是民眾出門在外最方便的首選，加盟站業者更攜手共進，提供民眾優質的如廁環境。

▲▼ 台灣中油「世界廁所日」清掃總動員，嘉義水上世川加油站為嘉義地區示範站 。（圖／記者翁伊森攝）

今天的「世界廁所日─來中油，好方便!」公廁清潔總動員活動，主場在台北市內湖加油站，台灣中油總經理暨代理董事長李順欽帶領各單位主管彎腰清掃公廁，啟動「世界廁所日」活動儀式，活動號召泛中油體系的台糖加油站、車容坊加油站、千越加油站、山隆加油站、松詠加油站、北基加油站、好市多加油站及長榮加油站等，並動員全台10個營業處、1,899座中油加油站，超過5千名員工與加盟業者參與。

▲▼ 台灣中油「世界廁所日」清掃總動員，嘉義水上世川加油站為嘉義地區示範站 。（圖／記者翁伊森攝）

▲台灣中油多元化經營，未來將提供咖啡販售 。（圖／記者翁伊森攝）


配合「世界廁所日」活動，台灣中油官方臉書粉絲專頁舉辦「為您心目中『好方便』的加油站公廁按讚」抽獎活動，歡迎民眾於11月19日起至23日，搜尋「台灣中油」臉書參與世界廁所日活動，也期待藉由民眾的分享，讓全台灣都知道「來中油，好方便！」，更讓全世界都看見Taiwan cares about toilets！

▲▼ 台灣中油「世界廁所日」清掃總動員，嘉義水上世川加油站為嘉義地區示範站 。（圖／記者翁伊森攝）

►「溫泉公園」13個池泡到爽才870元！

ET快訊
吃止痛藥誤吞AirPods！　女傳語音訊息崩潰：聽到腸胃聲
糗！法拍盲劍客標3.9坪地　「寫錯多1個0」390萬拍定
快訊／台61線嚴重車禍！砂石車碰撞氨水槽車　司機當場身亡
新總幹事「身分超大咖」　她領包裹傻眼！千人認證：各個身懷絕技
鼎泰豐必點吃錯N年？前員工認證2道菜「隱藏版神組合」
快訊／《跟騷法》三讀！　8類行為最重關5年
更新IG悲劇了！網強迫症快發作：醜到發瘋
台灣要贏南韓了！他揭「超車關鍵」：一來一回就追上

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

五年存活率僅5%！慈濟胰臟癌新藥擁多國專利　再獲國家新創獎

雲林縣啟動無預警環保運輸稽查　移送檢調57件總罰鍰估達636萬

柯P嗡嗡包牽斷線30年母女情　助單親媽與母親家人團圓

花蓮閹雞秤重大賽！近15斤神雞奪冠　飼主：像家人一樣照顧

「世界廁所日」打造優質環境　中油疫情期間照常開放

南投偏鄉遠距醫療年底上路　信義仁愛民眾看眼耳鼻喉皮膚科免下山

中台灣首座銀髮人才服務據點落腳南投　助銀髮族開創職涯第二春

南投縣精神病人長照服務中心揭牌　擠身全國10示範計畫縣市

彰化縣針對稻草燃燒重點區域加強開罰　稻作期間燃燒比例驟降逾6成

抗疫挺求職！北市就服處11月戶外場徵才完成　12／4「中高齡就業博覽會」熱身中

《Happiness》韓孝周遭推入和活屍獨處　杜絕傳染病...隔離掃貨超寫實XD

粗心男車鑰匙沒拔急衝出銀行 忘提款卡還在ATM遭他秒領3萬

超聰明！導盲犬「饋頭」引導主人 暖心輔助視障者成功找到目標物♥

休旅車國道右切...轎車煞車不及！　失控打滑撞護欄狂甩2.5圈車頭毀

男人的快樂！員工倉庫滑拖板車　大甩尾＋精準插入棧板技術高超

轎車停路邊遭「工地重物」猛砸　瞬間變敞篷...車主傻眼幸無人傷

黃子佼升格準爸爸「證明我沒問題」　眾星傳授經驗談..張小燕聞喜訊「激動哭」

澎恰恰揭「負債2億」始末：我笨、夠蠢！　突收法院傳票...還原「疑似想輕生」簡訊

一言不合就掏棒狀物！2騎士起口角 他狂甩棍嗆「想怎樣」...路人全都錄

司機太可愛！普悠瑪快到終點站　喇叭按出「2次愛的鼓勵」打招呼

五年存活率僅5%！慈濟胰臟癌新藥擁多國專利　再獲國家新創獎

雲林縣啟動無預警環保運輸稽查　移送檢調57件總罰鍰估達636萬

柯P嗡嗡包牽斷線30年母女情　助單親媽與母親家人團圓

花蓮閹雞秤重大賽！近15斤神雞奪冠　飼主：像家人一樣照顧

「世界廁所日」打造優質環境　中油疫情期間照常開放

南投偏鄉遠距醫療年底上路　信義仁愛民眾看眼耳鼻喉皮膚科免下山

中台灣首座銀髮人才服務據點落腳南投　助銀髮族開創職涯第二春

南投縣精神病人長照服務中心揭牌　擠身全國10示範計畫縣市

彰化縣針對稻草燃燒重點區域加強開罰　稻作期間燃燒比例驟降逾6成

抗疫挺求職！北市就服處11月戶外場徵才完成　12／4「中高齡就業博覽會」熱身中

延了快1年！台北燈節攜「最牛跳舞主燈」12月17日登場

台股萬八近關情怯！指數下跌23點收17818　週線連7紅

千萬別摸往生者的臉！　3科學原因驗證：不是迷信

歷時6年《跟騷法》終於三讀　內政部：半年內完成員警教育訓練

古林睿煬交手初登板李子強　運彩看好統一勝富邦

影／俞利一人跳《The Boys》性感炸裂！粉尖叫：想念少女時代了

批正方「政治表演」唱歌、恐嚇樣樣來　林穎孟：藉公投發動政治攻擊

幽靈電話一接就掛斷！內行抖「暗黑目的」超氣：過幾天會更煩

蘋果加速開發Apple Car！　彭博：2025年推出全自動駕駛車

LIVE／混打預約下午4點截止　陳時中最新說明

地方熱門新聞

用保單借澎恰恰100萬　鹿港債主：他一毛都沒還

海神惡煞撂人來　6名少年仔違停、丟菸蒂、無罩　議員轟：起碼再罰12萬

盛唐鉛中毒者首例病逝等不到賠償正義

陳碧玉批南警開罰單像鬼畫符

倒楣男約BNT打成高端　議員質疑台南市府封鎖消息

「2021屏東馬拉松」開跑　交通管制措施看這裡

台南佳里發生自小客車對撞5人送醫

偽虎鯨擱淺沙灘　送基隆救援站照護

羅浮高中學生集體暈針　衛生局：14學生不適

住警器可救命為何推廣困難　裝設率六都最後

台中公車路網升級！六大路廊明年上路

南市幼兒園及國小6所學校　入圍教育部教學卓越獎

華泰名品城聖誕村　打造新復古耶誕場景

「警察子性侵案」無吃案　南投回應了

更多熱門

相關新聞

台灣中油「世界廁所日」　清掃總動員

台灣中油「世界廁所日」　清掃總動員

今年正逢2021年11月19日世界廁所日20週年紀念，台灣中油直營加油站公廁更全數獲得特優評鑑，19日串連全台各直營站與加盟體系加盟站員工，由總經理兼代理董事長李順欽帶領一起清掃加油站公廁，共同響應世界廁所日主題活動，邀請大家一起「來中油，好方便！」，同時讓世界看見Who cares about toilets? CPC cares!

十月天然氣價「電業用戶調漲5%」　民生及工業用戶不調整

十月天然氣價「電業用戶調漲5%」　民生及工業用戶不調整

台灣中油贊助開南大學首戰獲勝

台灣中油贊助開南大學首戰獲勝

加油！開南大學獲台灣中油贊助

加油！開南大學獲台灣中油贊助

台灣中油加入奉茶行動力挺減塑

台灣中油加入奉茶行動力挺減塑

關鍵字：

世界廁所日台灣中油

讀者迴響

熱門新聞

騎重機環島旅遊…騎士「高速插進C300」慘死！身分曝光

騎士撞C300亡　車友：170追不上

鄭家純開箱6000萬豪宅！　「水平尺量配電箱」驗屋

高雄正妹直播主「瞞著老公」日接10客！房內擺課本認真求學

劉畊宏全家「正式移居上海」！豪華新房曝光

重機「撞進C300」　騎士晚間不治

3字反制推銷電話！網實測：對方秒掛斷

羅志祥正式宣告復出！　崩潰「又老又胖」：只剩這部位最大

馬尾正妹淋雨搭捷運超兇！她急回應

和傳奇AV女優拍三級片爆紅　《戲說》50歲女星剃度出家

UNIQLO買衣服「送1物爆驚喜」　店員解：本來就有

重機騎士撞C300「內臟全碎」亡　駕駛現身還原經過

機車雙載車禍　2男送醫不治

全新Lexus NX200只有台灣有！

激戰人夫！她下體「裂2條狂噴血」　醫傻：腸子會掉出來

更多

最夯影音

更多
《Happiness》韓孝周遭推入和活屍獨處　杜絕傳染病...隔離掃貨超寫實XD

《Happiness》韓孝周遭推入和活屍獨處　杜絕傳染病...隔離掃貨超寫實XD
粗心男車鑰匙沒拔急衝出銀行 忘提款卡還在ATM遭他秒領3萬

粗心男車鑰匙沒拔急衝出銀行 忘提款卡還在ATM遭他秒領3萬

超聰明！導盲犬「饋頭」引導主人 暖心輔助視障者成功找到目標物♥

超聰明！導盲犬「饋頭」引導主人 暖心輔助視障者成功找到目標物♥

休旅車國道右切...轎車煞車不及！　失控打滑撞護欄狂甩2.5圈車頭毀

休旅車國道右切...轎車煞車不及！　失控打滑撞護欄狂甩2.5圈車頭毀

男人的快樂！員工倉庫滑拖板車　大甩尾＋精準插入棧板技術高超

男人的快樂！員工倉庫滑拖板車　大甩尾＋精準插入棧板技術高超

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面