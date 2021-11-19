地雷配菜Top3！網刷一排點名「大魔王」最難吃下肚：噁到爆

▲便當的配菜多元，可以讓人自由選擇，但每個人幾乎都有討厭的食物。（示意圖／記者張一中攝）



記者郭卉寧／綜合報導

便當的配菜十分多元，但每個人幾乎都有「食物地雷」，難免會發生挑食的情況。近日，就有網友好奇提問，秋葵、芋頭、茄子這3種配菜中，哪一個最令人討厭？貼文曝光後，不少人紛紛點名秋葵，直呼：「噁到爆！」

原PO在PTT八卦板以「秋葵、芋頭、茄子哪個比較討厭」為題發文，指出這3種配菜中，他覺得秋葵吃起來有種怪味，芋頭則是出現在火鍋時，會被大多數人挑掉，而茄子雖然蠻多人喜歡吃，但他本身卻超級討厭，只要看到便當中出現紫色的配菜，就會完全沒食慾，這也讓他不禁好奇發問：「秋葵、芋頭、茄子，這三個哪個比較討厭？」

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貼文發出後，引起網友熱烈討論，紛紛點出自己討厭的配菜，「當然是芋頭，湯頭破壞者」、「芋頭到底是什麼勇氣誕生」、「秋葵、茄子都能吃啊，倒是芋頭到底為什麼能吃啊」、「茄子吧，顏色看起來像被火車輾過」、「茄子！一定是茄子，長得噁心味道更噁」。

▲不少網友都點名「秋葵」是自己的食物地雷。（示意圖／記者趙于婷攝）



其中，最多人點名秋葵，直言吃起來的口感不太好，「秋葵，噁到爆」、「對我來說，秋葵」、「秋葵，沒有之一」、「秋葵很少好吃的料理」、「秋葵吧，切開來有點噁」；不過，也有3樣配菜的擁護者發聲反擊，「我比較討厭苦瓜、番茄」、「茄子是最好吃的蔬菜」、「芋頭應該是三者裡面，最受歡迎的了吧」、「芋頭好吃阿，但是不要煮到融化會影響口感」。