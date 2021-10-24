火鍋最廢食材「芋頭」穩坐冠軍　第二名超意外：整鍋毀掉

▲火鍋最不該出現哪個食材？話題引熱議。（圖／記者邱晟軒攝）

記者邱晟軒／綜合報導

入秋首波冷空氣來襲！天氣轉涼，讓許多民眾紛紛投入火鍋的懷抱。對此，就有網友發文指出，每次吃火鍋總是不想看到一些莫名其妙的食材，於是詢問眾人「火鍋最不該出現什麼料？」不料，大家答案超一致，全場公認「芋頭」是火鍋料中最失敗的存在。

有一名網友在批踢踢八卦版以「火鍋最不該出現什麼料」為題發文表示，「溫度忽然變得冷颼颼，然而說到火鍋，總是不想在裡面看到一些莫名其妙的東西，自己本身最不能接受的就是出現魚肉類，放下去煮常常直接散開，搞得整鍋跟海鮮鍋有87％像，我就好奇了，除了魚肉外還有什麼食材最不應該進入火鍋裡？」

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▲火鍋最不該出現哪個食材？話題引熱議。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文曝光後，立刻引起許多網友一致點名芋頭最雷，紛紛回應「芋頭嘔嘔嘔嘔」、「芋頭根本敗壞湯底」、「芋頭下去，整鍋吃什麼都芋頭！」、「芋頭，煮到最後XX不見了」、「放芋頭的都該死，芋頭自己去開一鍋芋頭鍋好嗎」、「沒人顧自己散開的的芋頭」、「芋頭啦，煮到散掉也不撈起來，整鍋毀掉」、「芋頭，真的很噁心」、「看到芋頭，我直接丟給店員」。

被網友點名最多的第二名最廢食材為南瓜，「萬惡南瓜，真的不必出現」、「南瓜 常煮到剩一張皮」、「南瓜嘔嘔嘔」、「南瓜啊X！煮起來整鍋糊糊的很噁」、「南瓜煮下去根本廚餘」、「南瓜無誤」。

也有其他網友認為火鍋料不該下鍋，「加工食品，各種蛋餃類、假蟹棒、米血、麻糬、假豆腐等等」、「炸腐皮或老油條更是不行」、「鯛魚片超級臭」、「火鍋料」、「魚板、魚丸啦」、「蛋餃也是」、「火鍋只能有肉跟海鮮，其他都是邪魔歪道」、「蛋餃，肉沒肉味蛋沒蛋味，不知道重點在哪，超廢」、「蛋餃真的很不該存在」。