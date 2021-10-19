便當3菜色雷怕了！網點名「大魔王」比三色豆還氣：飯染到就不吃

▲便當的哪樣配菜看到就生氣？（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人在外租屋開伙不方便，只能常常買便當來吃。便當通常都有3至4樣配菜，就有網友好奇，眾多菜色之中，大家看到哪一樣會超火大呢？討論文曝光後，立刻引發熱議，網友紛紛表示，「三色豆，光看到這玩意出現就起賭爛」、「有一條一條紅紅的（豆棗），看了也會很生氣」。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「便當出現什麼菜大家會爆氣」為題發文，提到便當的菜色也會影響心情，像是南瓜、茄子、芋頭、螢光咖哩、豆棗、油菜等，很多人一看到不喜歡的菜就會不爽。他就好奇，三色豆是否最被大家討厭？大家看到哪種菜會很生氣？

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▲三色豆。（示意圖／取自Pixabay）

貼文一出，被最多人點名的果真是三色豆，「三色豆+螢光咖哩」、「三色豆、豆芽菜」、「三色豆、芹菜」、「X你老X三色豆」、「三色豆、紅蘿蔔炒蛋，蛋只有一點點」。除了三色豆外，螢光咖哩和豆棗也都很不受歡迎，「螢光咖哩超噁心」、「螢光咖哩塞一格」、「豆棗，連染到汁的飯一併丟掉」、「豆棗只能配稀飯，配飯噁心死」。

還有些網友分享了自己不喜歡的其他菜色，「洋蔥、茄子，嘔嘔嘔」、「橫切香腸、縱切香腸、斜切香腸」、「黃色的醃蘿蔔」、「今天公司便當：紅蘿蔔炒蛋、豆芽菜、麵筋」、「菜脯、菇類」、「豬血，嘔嘔嘔」、「芹菜 苦瓜」、「電話線（海茸）」。

本站曾報導《別傻傻不吃！營養師曝「3款陽春便當配菜」，營養價值卻破表》，雖然很多人都不愛三色豆，但紅蘿蔔有維生素A、β胡蘿蔔素，可以守護黏膜健康、青豆仁有豐富膳食纖維、玉米則含有葉黃素、玉米黃素，是3C族必備的營養之一。