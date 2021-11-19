電腦已沒人在裝防毒軟體？　內行人曝2原因：根本不需要

▲不少網友認同，Win10內建的Windows Defender非常好用。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者林郁婷／綜合報導

民眾以前在買電腦後通常都會安裝防毒軟體，不過隨著科技進步，現在則是直接內建在裡面。就有網友疑惑Windows10內建的防毒軟體夠用嗎？不少內行人跳出來表示肯定，還說用了5年都沒事。

一名網友在PTT以「WIN10內建防毒就夠用，是真的還是唬爛」為題發文，表示在熱門文章看到一則有關防毒軟體續訂文，看到有人說2021年沒人在裝防毒軟體了，「WIN10內建就夠用了」這種留言，讓他感到很驚訝，想知道「是真的還是唬爛」。

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貼文一出許多網友紛紛表示贊同，「我從Win7開始就只用內建的而已」、「真的啊，defender屌打小紅傘等免費軟體」、「內建的就第一名阿」、「分數前五名的防毒，你說夠不夠」、「內建的也用好幾年了，都沒什麼問題過」、「整天打補丁又不是打假的」。

除了內建防毒就夠用了以外，不少人也認為使用習慣很重要，防毒軟體最多就是擋住有危險的網站，但那些也都是人點的，所以只要不亂按，程式也別亂開，八九成的機率都不會中毒。

▲防毒軟體評測表。（圖／截取自AV-TEST網站）

根據資安評測網站《AV-TEST》八月的報告顯示，微軟 Windows Defender的確成績亮眼，分別在「防護性」和「易用性」拿下滿分6分，只有「效能」略低，拿了 5.5 分；另外還有21款防毒軟體也在評測名單，其中12款拿到三項滿分，AhnLab、Avast、AVG、BullGuard、F-Secure、G Data、Kaspersky、Northguard、Norton、Protected.net、Trend Micro、VIPRE Security。

雖然Windows Defender沒有三項滿分，但因為免費加上內建在系統內，還是受到廣大使用者的青睞。