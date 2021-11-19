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重機插進C300　老司機曝「行車1角度」難判斷速度：可能根本沒看到

記者施怡妏／綜合報導

屏東枋山鄉18日發生死亡車禍，一輛重機騎士撞上從停車場駛出的白色賓士，重機直接插入賓士車內，騎士則被卡在重機、賓士之間，重傷並失去生命跡象，送醫後宣告不治，有網友指出，賓士駕駛一定有查看左右來車，但是重機速度太快，加上雙方路線垂直，導致判斷錯誤，「這件慘案絕對是重機的錯」。

原PO在PTT發文，認為這件事情「絕對是重機的錯」，賓士車本來可以安全從該路口開到對向，「只是重機的速度太快，快到讓他判斷錯誤」，賓士車根本無法判斷200公尺外的機車速度有多快，且該路段筆直，賓士車與重機的路線是垂直的，「這種角度最難判斷來車的速度」，再加上賓士車前方有一台小貨車，重機的視線可能都在貨車上。

▲枋山鄉海豚灣18日發生大型重型機車與賓士自小客車車禍 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

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▲屏東枋山鄉死亡車禍，重機高速猛撞賓士，騎士送醫後傷重不治。（圖／記者陳崑福翻攝）

原PO看完監視器後估算，「一般監視器大概是一秒24格，影片裡重機大概漏掉一格，也就是間隔0.083秒，他就行進了一個車身約4-4.6公尺，換算時速大概在170-200公里」，因為重機速度太快，賓士駕駛在第一次查看來車時，應該是沒有看到重機，而是在撞擊的瞬間才發現，也奉勸各位騎士「真的不要這樣騎車」。

對此，網友們也認為車禍主因是重機騎太快，「我覺得賓士駕駛很難避免啊」、「基本這個看到也閃不掉」、「肇事的主因絕對是重機的速度」、「 賓士怎麼樣都虧」、「賓士車起駛到發生撞擊近2秒，以時速150公里估計，起步車要判斷80公尺以外的車輛真有難度」、「賓士瞄到時還在幾百公尺外，當然判斷可以過，甚至有沒有出現在視線內都不知道」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO指出，垂直的角度很難判斷速度。（圖／翻攝自PTT）

網友們看完監視器後，紛紛估算重機的速度，「時速一定超過100，第一次看到車禍機車能把賓士整個撞懸空轉圈」、「根據經驗，重機仔在那種路沒車絕對100+，能夠把車撞到抬起來轉圈，時速150以上了」。還有許多網友透過Goolge測量工具、影片推測「僅2秒就經過約108m，換算時速約190」、「精算後，時速可能破200喔」。不過詳細肇事原因及責任仍待警方進一步調查釐清。

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