沒智慧型手機「上課都在幹嘛？」網掀回憶殺　曝神物：書包必備

▲沒有智慧型手機的年代，上課都在做什麼？（示意圖／記者黃孟珍翻攝）

記者施怡妏／綜合報導

隨著科技越來越進步，人手一支智慧型手機，許多小朋友也會用手機看影片或是玩遊戲，就有網友好奇問，在以往沒有智慧型手機的年代，大家上課都假裝聽課，實際上是在發呆放空，當時大家都是偷看漫畫，打電動，好奇想知道，「在沒有智慧型手機的年代，大家上課都在幹嘛？」貼文引起熱議。

該名網友在PTT發文，現在的小朋友都過很爽，上課都低頭假裝看課本，其實是在抽屜裡偷玩手遊，他回憶起學生時期的生活，「只能看著老師假裝聽課，實際上是在發呆，而當年的同學們有些是在偷看漫畫，或是打gameboy」，整個學生生涯就這樣浪費掉，也好奇想知道「以前沒智慧手機的時候，大家上課都在幹嘛？」

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對此，網友們掉進回憶漩渦，留言表示，「聊天、睡覺、跟女生傳紙條」、「看漫畫、七龍珠、灌高、天子傳奇、風雲」、「畫課本、傳紙條聊天」、「偷看漫畫、傳紙條、轉筆轉書、鬧妹子」、「用筆管抓停在紗窗上的蒼蠅」。

不少網友提到，當年學生時期必備的神物，「用Sony Ericsson手機玩小朋友下樓梯，傳藍芽便籤聊天」、「很多人看便利商店49元的恐怖小說」、「看小說+1，那年代超流行言情小說」、「聽MP3耳機線藏外套聽音樂」、「貪食蛇」、「翻譯機裡藏小說」、「翻譯機的俄羅斯方塊」。

▼許多人都會偷看小說，或是玩手機小遊戲。（圖／翻攝自PTT）