羅智強緬懷徐國勇　不僅挺公投綁大選、還要「公投綁選票」

記者蔡文鈴／台北報導

第二場公投意見發表會登場！第19案公投綁大選正方代表為國民黨台北市議員羅智強，反方代表為內政部長徐國勇。第二輪意見發表，雙方唇槍舌戰，羅智強不僅熱唱一曲《嘸人熟識的民進黨》，並且緬懷過去的徐國勇，過去不僅支持公投綁大選，甚至還要公投綁選票。

針對徐國勇稱國民黨拒領公投票，羅智強反嗆「拜託！蔡英文東奧正名公投，下令全黨不得支持」，而這樣的蔡英文就是國民黨過去培養的黨國子女，就像你們說的「威權國民黨」。

羅智強在第一輪說明會時緬懷陳其邁、蘇貞昌、蔡同榮、林義雄，第二輪他表示，要緬懷的第五位就是徐國勇，因為徐國勇是公投超級先知，在2007年時不僅支持公投綁大選，甚至還更激進的主張「公投綁選票」，還跟蔡同榮一起去拜會當時的中選會主委張政雄。

羅智強說，當時徐國勇表示公投票跟大選票綁一起可以維護秘密性，「你挺到連選票都要綁，還有什麼顏面在這邊講。」

接下來，羅智強要緬懷的是前總統陳水扁，因為陳水扁於2003年曾表示「公投普世價值，不能被剝奪、限制，要把權力還給人民」，如今民進黨剝奪神主牌，限制人民基本人權。

對於民進黨稱公投綁大選會造成選務亂象，羅智強就說，這是藉口，「長老教會民主政憲聯盟批評，擔心選務增加工作人員、票匭就可解決問題，但看起來是擔心總統選情而修法，使公民表現自由意志機會越來越少。」

羅智強提到，2019年時民進黨修改公投法，前副總統呂秀臉就說，這一天是公投蒙難日，她難以理解為什麼蔡英文可以違背民進黨的核心價值，何其沉痛。

羅智強也提到，前總統陳水扁也說，民進黨將2018年選舉失利歸咎公投綁大選，民進黨會一為一己之私付出代價；他強調，這是中選會行政疏失，「徐國勇你又要出來打臉陳水扁嗎？你要打他幾個耳光才開心？」

羅智強向全國人民喊話「民進黨不是你爸爸啦」，民進黨背叛過去的價值理念、背叛多少支持者？蔡英文騙了77萬人打高端，現在還要打兩劑才能出國，「用台灣人命救高端，大家看的下去嗎？」

羅智強痛批，一個政黨連支持者的人命都要草菅，何其無良，說自己最會溝通，但卻三天兩頭查水錶，馬、扁不敢關新聞台，但蔡英文背叛鄭南榕言論自由去關新聞台，用國家資源豢養網軍、霸凌異己，誰敢監督政府就是中共同路人，不只柯文哲、國民黨被扣帽子，連賴清德、王世堅也被打成中共同路人。

羅智強要大家仔細想想，1218四大公投，反萊豬、公投綁大選、護藻礁都是民進黨長年主張，但是卻一夕翻臉「變嘸人熟識的民進黨」，還有臉扣中共同路人，難道他們以前是中共同路人？

羅智強強調，民進黨不要拿過去國民黨當藉口，公投綁大選是你的神主牌，你把他砸掉就把他撿回來；他也呼籲民眾，陳水扁曾說，公投權利可制衡濫權霸道的政府，若這權力不守住，難怪會送這77萬人去打高端，「12月18日，用四張同意票，讓民進黨覺醒。」

▲第二場公投綁大選公投意見發表會，正方代表羅智強。（圖／記者林敬旻攝）



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