　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

羅智強緬懷徐國勇　不僅挺公投綁大選、還要「公投綁選票」

記者蔡文鈴／台北報導

第二場公投意見發表會登場！第19案公投綁大選正方代表為國民黨台北市議員羅智強，反方代表為內政部長徐國勇。第二輪意見發表，雙方唇槍舌戰，羅智強不僅熱唱一曲《嘸人熟識的民進黨》，並且緬懷過去的徐國勇，過去不僅支持公投綁大選，甚至還要公投綁選票。

針對徐國勇稱國民黨拒領公投票，羅智強反嗆「拜託！蔡英文東奧正名公投，下令全黨不得支持」，而這樣的蔡英文就是國民黨過去培養的黨國子女，就像你們說的「威權國民黨」。

羅智強在第一輪說明會時緬懷陳其邁、蘇貞昌、蔡同榮、林義雄，第二輪他表示，要緬懷的第五位就是徐國勇，因為徐國勇是公投超級先知，在2007年時不僅支持公投綁大選，甚至還更激進的主張「公投綁選票」，還跟蔡同榮一起去拜會當時的中選會主委張政雄。

羅智強說，當時徐國勇表示公投票跟大選票綁一起可以維護秘密性，「你挺到連選票都要綁，還有什麼顏面在這邊講。」

接下來，羅智強要緬懷的是前總統陳水扁，因為陳水扁於2003年曾表示「公投普世價值，不能被剝奪、限制，要把權力還給人民」，如今民進黨剝奪神主牌，限制人民基本人權。

對於民進黨稱公投綁大選會造成選務亂象，羅智強就說，這是藉口，「長老教會民主政憲聯盟批評，擔心選務增加工作人員、票匭就可解決問題，但看起來是擔心總統選情而修法，使公民表現自由意志機會越來越少。」

羅智強提到，2019年時民進黨修改公投法，前副總統呂秀臉就說，這一天是公投蒙難日，她難以理解為什麼蔡英文可以違背民進黨的核心價值，何其沉痛。

羅智強也提到，前總統陳水扁也說，民進黨將2018年選舉失利歸咎公投綁大選，民進黨會一為一己之私付出代價；他強調，這是中選會行政疏失，「徐國勇你又要出來打臉陳水扁嗎？你要打他幾個耳光才開心？」

羅智強向全國人民喊話「民進黨不是你爸爸啦」，民進黨背叛過去的價值理念、背叛多少支持者？蔡英文騙了77萬人打高端，現在還要打兩劑才能出國，「用台灣人命救高端，大家看的下去嗎？」

羅智強痛批，一個政黨連支持者的人命都要草菅，何其無良，說自己最會溝通，但卻三天兩頭查水錶，馬、扁不敢關新聞台，但蔡英文背叛鄭南榕言論自由去關新聞台，用國家資源豢養網軍、霸凌異己，誰敢監督政府就是中共同路人，不只柯文哲、國民黨被扣帽子，連賴清德、王世堅也被打成中共同路人。

羅智強要大家仔細想想，1218四大公投，反萊豬、公投綁大選、護藻礁都是民進黨長年主張，但是卻一夕翻臉「變嘸人熟識的民進黨」，還有臉扣中共同路人，難道他們以前是中共同路人？　　

羅智強強調，民進黨不要拿過去國民黨當藉口，公投綁大選是你的神主牌，你把他砸掉就把他撿回來；他也呼籲民眾，陳水扁曾說，公投權利可制衡濫權霸道的政府，若這權力不守住，難怪會送這77萬人去打高端，「12月18日，用四張同意票，讓民進黨覺醒。」

▲第二場公投綁大選公投意見發表會，正方代表羅智強。（圖／記者林敬旻攝）

▲第二場公投綁大選公投意見發表會，正方代表羅智強。（圖／記者林敬旻攝）

其他人也看了這些新聞...

柯文哲今晚赴凱道夜宿探班　要送羅智強「藍白拖」
核四未過2838億負債電費分攤　王世堅：每人1萬1千拯救生命
中油宣傳反公投遭批行政不中立　蔡英文：捍衛政府政策沒問題

相關新聞...

蔡英文把反萊豬變「反美豬」　蔣萬安轟：混淆視聽
喊「4個不同意」嚇壞支持者　徐巧芯坦承筆誤：要罰寫4個同意100次
支持藻礁公投被酸「集體智商13歲」　時力怒了要張景森公開辯論

►想變瘦就穿這件風衣！

ET快訊
快訊／掰了！「57年服飾老店」宣布退出台灣
跟進麥當勞！SUBWAY宣布漲價了　品項一次看
麥當勞29項餐點漲價　內行人曝「2大破解點法」
激戰人夫！她下體「裂2條狂噴血」　醫看傻：腸子會掉出來
彭帥報平安電郵「and」藏玄機　陸網也傻眼
警開罰單像鬼畫符　違規事實竟是「周氏蝦捲」「岡山羊肉」
快訊／顏寬恒發言人「提告周玉蔻」：完全泯滅人性！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

丁守中不忍了！公投綁大選沒錯　「民進黨最沒資格公投綁大選」

焦糖哥哥選北市議員爆「有人出錢勸退」　民進黨北市黨部要查

羅智強緬懷徐國勇　不僅挺公投綁大選、還要「公投綁選票」

批國民黨反萊豬卻不反萊牛　黃暐瀚：變成民進黨「黑龍轉桌」的利器

快訊／顏寬恒發言人「提告周玉蔻」：造謠完全泯滅人性！

戴斗笠遭批「消費林義雄」　羅智強反嗆徐國勇：不敢面對過去自己

下戰帖邀辯論公投！　羅智強點名高嘉瑜、林昶佐4人

徐國勇：公投綁大選是為衝破「鳥籠公投」　歷史任務已結束

酸爆蔡英文說謊　羅智強熱唱2分鐘《嘸人熟識的民進黨》

考試院會通過《公務員服務法》修法　非營利性兼職許可制改同意制

棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊

菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

玩太大！兄妹實測「額頭拔罐」　她見大瘀血笑到哭：怎麼見人...

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

孫道存病逝！罹癌「體重降10kg」 享壽72歲...北監：已與家屬確認

貴婦大鬧微風遭上銬疑執法過當　警秀密錄器畫面駁：有先告知權益

吳姍儒未婚夫太帥..吃味「我才是明星！」　婚禮「白紗穿到底」取消二進：好想哭

連千毅以黑衣人照片恐嚇客戶　二審宣判駁回上訴有罪確定！

丁守中不忍了！公投綁大選沒錯　「民進黨最沒資格公投綁大選」

焦糖哥哥選北市議員爆「有人出錢勸退」　民進黨北市黨部要查

羅智強緬懷徐國勇　不僅挺公投綁大選、還要「公投綁選票」

批國民黨反萊豬卻不反萊牛　黃暐瀚：變成民進黨「黑龍轉桌」的利器

快訊／顏寬恒發言人「提告周玉蔻」：造謠完全泯滅人性！

戴斗笠遭批「消費林義雄」　羅智強反嗆徐國勇：不敢面對過去自己

下戰帖邀辯論公投！　羅智強點名高嘉瑜、林昶佐4人

徐國勇：公投綁大選是為衝破「鳥籠公投」　歷史任務已結束

酸爆蔡英文說謊　羅智強熱唱2分鐘《嘸人熟識的民進黨》

考試院會通過《公務員服務法》修法　非營利性兼職許可制改同意制

金山瑞芳巡守隊雙視訊連線　新北警長黃宗仁線上勉民力

快訊／57年老店掰了！日牌「洋服の青山」確定退出台灣

重鹹是大忌！營養師：天冷要多吃「3類食物」穩定血壓

味全龍戰績拉尾盤　味全領隊大讚小龍們拚勁十足

跟進麥當勞！SUBWAY宣布漲價了　影響7口味潛艇堡、沙拉一次看

「發現‧永靖小旅行」 搶先體驗永靖謝平安　搓平安圓

丁守中不忍了！公投綁大選沒錯　「民進黨最沒資格公投綁大選」

情侶存錢結婚　男友「週領250元」怨太少…她秒爆氣：我還要嫁嗎

麥當勞29項餐點漲價！內行人曝「2大破解點法」：CP值變高了

2021萬金石馬拉松21日開跑　新北警加強賽事防疫及安全維護

帶國小女友到摩鐵啪啪被發現！　他積極求情...女方父母：繼續交往

政治熱門新聞

周玉蔻爆料　顏寬恒：到底跟誰選

ET民調／「四個不同意」逆勢上漲　僅公投綁大選、反萊豬同意過半

軍公教調4％！本俸、專業加給、主管加給都算　技工工友也納入

警察兒涉性侵同學　查無警方權勢介入吃案

陳佩琪曝柯文哲曾私下大讚陳時中　「竟然能在那位置上做上一年多」

快訊／貴婦7萬風衣退貨不成大鬧微風南山　新北消保官接獲申訴

顏寬恒發言人「提告周玉蔻」

快訊／扯！北市民預約流感疫苗竟打成莫德納

挺核四朱學恒反核言論被起底　神回應呼喚綠營加入

聽完高端混打回應　他氣炸：厚顏部長、無恥廠商

拜登口誤「台灣是獨立的」？　李大維不發一語

台北通又出包！議員爆「熊好券不能用」 北市：高流量造成效能消耗

快訊／印度返台女「今再PCR又變陰性」

已婚女議員夜會男議員　放閃直擊！霸氣牽手攬牢牢

更多熱門

相關新聞

酸爆蔡英文說謊　羅智強熱唱2分鐘《嘸人熟識的民進黨》

酸爆蔡英文說謊　羅智強熱唱2分鐘《嘸人熟識的民進黨》

第二場公投說明會登場，第19案公投綁大選，正方為國民黨台北市議員羅智強，反方為內政部長徐國勇。羅智強COSPLAY成過去為公投奔走的民進黨前立委蔡同榮，並且在第二段意見發表時，改編台語歌曲《嘸人熟識的民進黨》，熱唱近兩分鐘。

羅智強戴斗笠COSPLAY聲討公投叛徒　盼蔡同榮召下天雷轟擊總統府

羅智強戴斗笠COSPLAY聲討公投叛徒　盼蔡同榮召下天雷轟擊總統府

4公投案呂秀蓮表態了！　轟蔡政府1件事對不起台灣

4公投案呂秀蓮表態了！　轟蔡政府1件事對不起台灣

曾稱全世界公投幾乎都綁大選　陳其邁撇雙標

曾稱全世界公投幾乎都綁大選　陳其邁撇雙標

影／公投4個不同意新影片上線　民進黨：好在，有你一臂之力

影／公投4個不同意新影片上線　民進黨：好在，有你一臂之力

關鍵字：

藍營四個不同意公投綁大選

讀者迴響

熱門新聞

火辣網紅到粉絲家喝茫！1男跟進房「突傳激烈呻吟」

女大生混酒喝掛　他「看10秒」摸胸下場慘

羅志祥正式宣告復出！　崩潰「又老又胖」：只剩這部位最大

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

明年「運勢旺到爆」5生肖出爐！

台灣第一例！「新四劑高端戰士」誕生　身體狀況曝光

明年3/1起全台「禁養比特犬」

歐陽娜娜突曝「舅媽2周前過世」罕提歐陽妮妮失聲痛哭

米砂1個月狂賺300萬！「豪買百萬特斯拉」

印度神童最新警告「紅月亮」恐降3災殃

夜市男壞壞鄰攤人妻2次　一句話露餡

母要她別搬去中國　法國妹改住台灣5年：我媽後悔了

債主受夠怒飆澎恰恰：一騙再騙！崩潰被害到想輕生

快訊／麥當勞變貴了「29品項喊漲」

星巴克「7項隱藏服務」全免費！前店員解惑

更多

最夯影音

更多
棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊

棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊
菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

玩太大！兄妹實測「額頭拔罐」　她見大瘀血笑到哭：怎麼見人...

玩太大！兄妹實測「額頭拔罐」　她見大瘀血笑到哭：怎麼見人...

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面