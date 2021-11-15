昔稱「全世界公投幾乎都綁大選」　陳其邁撇雙標：是民主實踐過程

▲陳其邁遭童燕珍質疑，公投綁大選立場雙標。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

四大公投將於12月18日登場，不過，高雄市長陳其邁過去擔任立委時曾稱「全世界幾乎公投案都跟大選一起來舉行」影片又被翻出，遭高雄市議員童燕珍質疑雙標。對此，他今天回應表示，當時在討論的是在講門檻問題，也指出修法是民主實踐的過程，他也呼籲討論事情不應該去脈絡化。

高雄市議員童燕珍今天在市議會質詢時，播放陳其邁擔任立委談及公投綁大選議題的影片，當時他聲稱「國民黨將公投綁大選視為毒蛇猛獸，殊不知全世界幾乎所有公投案的舉行，都跟大選一起來舉行」，質疑陳其邁態度雙標，並稱播放影片是希望能夠喚起市長愛民的初衷，不要把公投視為洪水猛獸，更不要把自己說的話遺忘了，凡走過必留下痕跡，這都是無法抹滅的。

陳其邁對此回應表示，在最近一次修法，他是內政委員會召委，主要在討論門檻的問題，民國95年，國民黨當時黨團提案是反對公投綁大選，當時歷次幾次的鳥籠公投，是因為國民黨在立法院修法，人數占多數修了一個高達50%的門檻，後來修法在立法院是討論門檻問題，結果門檻降到1/4。

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

在2018年發生國民黨提了10個公投案，造成一面開票，一面投票的亂象，陳其邁說，所以立法院後來才又修法，強調公投法從一開始的鳥籠公投，逐步修正到之前在立法院的修正到現在，這是一個民主實踐的過程，在過程裡面，法令制度有時候會修正，像國民黨當時後反對鳥籠公投，後來反對公投綁大選，現在又要公投綁大選。

陳其邁說，公投法假如在實踐的過程裡面發生問題，當然要做一些調整，立法院立一個法，本來就會隨著時間、不同情境、不同狀況有不同的修正，這個在國會就是這樣運作。

「所以當時在討論的是在講門檻問題，這個是很清楚的，假如從原來的影帶裡面，就可以知道當時在討論的重點是什麼」，陳其邁最後強調，他覺得討論事情不應該去脈絡化，就切了一段。