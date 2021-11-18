趙少康爆：蔡政府帶頭不吃美豬　「AIT高層很生氣」

▲第二場反萊豬公投意見發表會，正方代表趙少康。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

重啟核四、反萊豬、珍愛藻礁、公投綁大選四大公投案將於12月18日舉行投票，中央選舉委員會18日舉辦第2場次公投意見發表會，反萊豬正方代表為中廣董事長趙少康，反方代表為中經院WTO及RTA中心副執行長李淳。

第18案「反萊豬進口」主文為「你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品」。

趙少康發言時指出，民進黨進口萊豬有幾個理由，包括反美豬就是反美國；不進萊豬美國人會很生氣；美國人都吃萊豬，台灣人為什麼不能吃；以及不進萊豬就不能進CPTPP，他痛批，民進黨就是在搞愚民政策，說反萊豬就是反美豬、反美國，餅越畫越大毫無邏輯，「難道反民進黨就是反政黨，反政黨就是反台灣嗎？」

趙少康表示，台灣進口美豬30年，進口了57萬頓、近10億美元的美豬，「我愛美國，但我反萊豬」，他接著說，自己在美國工作超過10年、開美國特斯拉、去好市多買東西、用iPhone手機，「我什麼時候反美國了？我愛美國愛得要死，民進黨完全把大家當愚夫愚婦。」

▲第二場反萊豬公投意見發表會，正方代表趙少康、反方李淳。（圖／記者林敬旻攝）

針對行政院長蘇貞昌說國民黨反萊豬，美國人會很生氣，趙少康直呼「美國人是該生氣！」美國該生氣的就是民進黨政府，帶頭不准軍人、警察、學生、消防、奧運選手等族群吃美豬，對象高達554萬人，他還自爆，去年有AIT高層官員告訴他，他們很生氣，氣政府帶頭不吃美豬。

「如果美豬、萊豬那麼好，為什麼不能吃呢？」趙少康怒嗆，民進黨如果要讓美國高興，明天蔡總統就可以宣布，所有軍人、警察、消防、學生都可以開始吃美豬，「你不能要討好美國，又要討好選民，好人都是你來當，有這樣的事嗎？」

趙少康強調，「劣幣驅逐良幣，萊豬驅逐美豬」，去年美豬進口1.6萬頓，今年只有0.4萬頓，只剩4分之1就是因為政府不肯標示萊豬，導致大家連美豬都不吃，這不是害到美豬了嗎？政府為何不跟美國人講實話呢？

趙少康更質疑「人不如豬」，台灣人可以吃萊劑，台灣豬不能吃，如果萊劑那麼好，為什麼不給台灣豬吃？大陸不准萊豬進口，為何大陸人不能吃，台灣能吃？我們是次等公民嗎？美國三大養豬場都不養萊豬，為何要進口萊豬？難道開放美豬就進得了CPTPP嗎？去年蔡政府就宣布開放萊豬，為何不立刻申請加入CPTPP呢？

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