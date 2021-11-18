葉毓蘭撩落去！嗨唱《愛情恰恰》　抽菸、飯局妹「政治梗」酸爆陳時中

▲葉毓蘭拍片諷刺陳時中。（圖／翻攝自Facebook／立法委員葉毓蘭，下同）

記者蘇晏男／台北報導

衛福部長陳時中脫口罩飲酒嗨唱影片外流後，立委賴士葆誣指畫面裡一名長髮女性是飯局妹挨轟，真實身分據悉是名紅酒經銷商。國民黨立委葉毓蘭拿此作梗拍片宣導防疫，但實則是諷刺陳時中在防疫政策上未以身作則、選台北市長呼聲、於室內抽菸及曾對打高端疫苗可否出國疑慮上講過「世界不只美國一個國家」等。

葉毓蘭臉書18日上傳一則「長髮女子爆料 步長疑似辦公室喝酒唱歌」影片，透過電視新聞報導視角切入，開頭直呼，聽說我們的「阿忠步長」又有新的影片被爆料出來了，一名知情長髮女士爆料他在辦公室飲酒狂歡唱歌，且沒戴口罩。

接著，葉毓蘭身穿旗袍唱、唱著《愛情恰恰》粉墨登場，還邀請手持一杯紅酒的「阿忠步長」一同歡唱。原先葉毓蘭邀對方唱《Beautiful Sunday》，但「阿忠步長」卻問確定要唱美國的歌？「世界也不只美國一個國家。」讓葉毓蘭驚呼「敢嗆美國溜。」嘲諷意味十足。

最後，兩人選唱改編版《愛情恰恰》，歌詞寫道，「繁華的夜都市，紅酒嘎催落企，阿忠的影片又出去，有人要吼依SEE（看），防疫的恰恰，抹當放忘記，口罩你戴在兜位。想要和你，想要和你，奏夥抽一支，不知你是，不知你是，閃去兜位去。阿飲落去，飲落去，不通漏氣；吃落去，吃落去，有人給你照。手端一杯，當選的酒，要來選室長。防疫的恰恰，隆總放忘記，可惜身邊的人，隆系，隆系，隆系，愛吼你SEE（看）。」

影片尾聲，又透過KUSO中央流行疫情指揮中心宣導防疫政策的影片，葉毓蘭當起了葉教授，呼籲民眾最近疫情雖然放緩，但不要鬆懈該做的防疫措施，隨時要戴好口罩，保持社交距離，尤其要特別注意室內千萬不要抽菸。她也說，特別是擔任指揮官的人更要以身作則，做好典範。

對於該則影片，有網友留言稱讚，「超有梗，讚啦！」、「水啦!我喜歡」、「葉教授這個有梗、有創意、超讚的、繼續努力加油…支持葉委員生動歡樂的秀場、感謝委員分享!」。但也有人批評，「有夠 低級 的立委」。

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