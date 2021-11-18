傳大陸將代工輝瑞新冠口服藥　陳時中：不會禁止進口

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



生活中心／台北報導

從事藥物研發生產的天津凱萊英公司16日公告，與美國某大型藥業簽下一筆31億元人民幣（約133.3億元新台幣）的鉅額合約，外界猜測供貨合約可能來自美國輝瑞新冠口服小分子藥Paxlovid。媒體今詢問指揮中心未來是否會接受中國大陸生產的抗病毒藥物，指揮官陳時中回應，目前就法律面來說，並沒有禁止藥物在中國製造，不會禁止進口。

《經濟觀察網》報導，凱萊英公告稱，全資子公司與美國某大型製藥公司簽訂新一批供貨合約，凱萊英將為這間公司的一款小分子化學創新藥物提供訂製研發生產（CDMO）服務，累計合約金額為48094萬美元（約新台幣133.3億元），新的供貨合約已生效。

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外界猜測，上述美國公司為輝瑞，產品則是該公司的新冠口服藥Paxlovid。不過，凱萊英表示，交易涉及保守商業秘密，根據公司與客戶簽訂的相關協議，未披露交易對手方基本情況、產品相關資訊。

媒體今詢問，將來如果抗病毒藥物是中國大陸製造生產，指揮中心是否有意願採購或接受。對此，陳時中表示，在法上面可以不可以或交易行為是兩件事，以藥物而言，我們並沒有禁止在中國製造，這是在法律上可以的，至於要從哪邊進來或其他商業競爭，又是另外一回事，但不會去禁止中國製造的藥物。