11萬市民打高端「白挨針」　桃園藍營議員抱屈

▲桃園市議會藍營議員為打高端的桃園市民「白挨針」抱屈！（圖／桃園市議會國民黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

面對施打高端疫苗民眾「白挨針」爭議，桃園市議會國民黨團議員林政賢、徐玉樹、梁為超、詹江村、涂權吉等多名議員，18日痛心指出，今年7月間市議會臨時會中，藍營議員提出桃園施打疫苗必須經過國際認證臨時動議，並經表決通過，然市府置之不理，現今約有11萬餘人次的桃園市民，面臨必須補打國際認證疫苗才能出國窘境！

藍營桃園市議員林政賢指出，7月27日市議會臨時會，他提出臨時動議，建請桃園市政府，在桃園市境內施打新冠肺炎疫苗，必須經過國際認證，才能給市民朋友施打；當時他提出這項臨時動議，民進黨籍市議員反對，經大會表決，在場37名議員有21人贊成，通過了這項動議。

然，儘管議會通過該案，卻未獲市府尊重，桃園市施打高端疫苗第一劑6萬4647人及第二劑5萬2875人，總共11萬7522人次桃園市民，成為「被實驗的白老鼠」。現今，高端疫苗僅獲4個國家認可入境，疫情指揮中心宣布，先前曾接種1劑或2劑高端疫苗的民眾，若有緊急出國需求，可依外國要求混打2劑AZ、BNT或莫德納疫苗，此與當初民進黨政府把高端塑造為全球第一支使用「免疫橋接」的神勇疫苗，且蔡英文總統刻意帶頭施打，衛福部及醫療專家小組也一路開綠燈全力護航。

桃園藍營議員表示，目前國內外疫苗混打的相關研究，均無先打一或兩劑高端後，再施打另外兩劑疫苗的相關實驗，因此相當質疑安全性，尤其指揮中心一再強調，疫苗混打需要更多科學證據、甚至疫苗打多對身體也非好事，前後一再打臉自己，他們也嗆聲蘇貞昌、陳時中下台。