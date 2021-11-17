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江蘇5.0地震嚇瘋上海人！洗板「晃到要吐了」：第一次感受到地震

▲▼江蘇5.0地震嚇瘋當地人。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲江蘇5.0地震嚇瘋當地人。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

根據中央氣象局的地震報告，今天10時25分發生芮氏規模5.2的有感地震，震央位於台灣東部海域，地震深度5.9公里，最大震度3級。沒想到，3小時後，13時54分，江蘇鹽城市大豐區海域也發生芮氏規模5.0地震，造成南京、上海等地震感強烈。

據中國地震台網正式測定，11月17日13時54分在江蘇鹽城市大豐區海域發生5.0地震，震源深度17公里，震中位於北緯33.50度，東經121.19度，距海岸線最近約45公里。地震造成江蘇鹽城、南通等地震感強烈，江蘇南京、上海等地也有震感。

因為上海地震太罕見，許多上海網友立即在微博PO出「心得」，大呼「有生之年居然在上海感受到了地震」。網上圖片顯示，正在大樓辦公的上海民眾甚至紛紛跑出大樓避險。

▲▼江蘇5.0地震嚇瘋當地人。（圖／翻攝自澎湃新聞）

台灣身處地震帶，因此對於有感地震早已習慣。但上海的位置遠離東邊環太平洋地震帶，西邊離陸上最近的地震帶也有400多公里，而臨近的蘇州、浙江、安徽、江西都沒有7級以上大震的紀錄，而歷史紀錄上海境內唯一的一次破壞性地震僅在1624年9月1日，震度規模約4.7。

對此，上海網友也紛紛激動洗板驚呼，「你知道對於一個處在非地震帶的孩子來說，一次小地震的震感所帶來的殺傷力有多大嘛？？？夠孩子吹好幾年了」、「第一次感受到地震，頭暈暈的，還以為是幻覺呢」、「我以為我感覺錯了，心想上海發生地震是不是海嘯也要來了」、「我有生之年第一次感受到地震熒幕在眼前晃，暈車一樣的感覺，幸虧幾秒鐘就緩和了，不然我要吐了」。

▲▼江蘇5.0地震嚇瘋當地人。（圖／翻攝自澎湃新聞）

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