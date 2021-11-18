B1爬到7樓「不能坐電梯」！外送員扛16公升崩潰　客1句話他不幹了

▲超過7樓外送員可以拒送到門口。（示意圖，非新聞當事人／記者蕭筠攝）



記者黃可昀／綜合報導

雖然外送規定要將餐點送到指定樓層，不過客人要求從B1爬到7樓，而且不能坐電梯，該摸摸鼻子照做嗎？桃園一名外送員昨天凌晨3點送餐，客人買了總重量16.4公升的飲料，要求「從地下一樓走樓梯上來七樓，謝謝」，而且不接受外送員把飲料放電梯內送上去的方式，最後還因為1句話讓外送員氣到不送了，當場調頭離去。

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▲客人買了16公升的飲料。（圖／外送員授權提供）



外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」貼出對話紀錄，對方訂了1罐2公升青草茶、24罐0.6公升紅茶，總容量多達16.4毫升，就相當於16公斤，光是拿下車就有困難，更別說要抱著這些從B1爬到7樓，跑一趟絕對無法完成。

於是原PO提議他將飲料放在電梯內，客人再把電梯按上7樓取貨，接著把錢放在電梯內按回1樓給外送員收，結果對方直接拒絕並回應「不方便出門，忽然得了一種出門就會死的病。」原PO最後決定把這16公升的飲料再送回去原店家，客人也寧願不取餐，就是堅持不開門到電梯取貨。

▲客人說自己出門會死。（圖／外送員授權提供）



對話曝光網友全怒了，「應該同行惡搞無誤」、「可以回報惡意棄餐」、「我也有遇過不過客人叫我放電梯，他直接八樓按下送電梯上去取貨，運氣算好的了」、「開門會死的病？那你拿上去他不用開門？遇到這種有夠雖」、「擺明來亂的」、「我記得規範是7樓，B1-7樓超過了回報就好，他不拿就實收而已」、「好狠的客人」。