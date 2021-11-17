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8000隻揚子鱷人工遷徙過冬　工作人員徒手抱出水池堆疊裝箱送暖房

記者魏有德／綜合報導

安徽宣城的8000隻揚子鱷15日起正式展開為期6至10天的人工遷徙作業，要從戶外的野生環境移至暖房內，確保牠們不會因野外飼養空間不足而死亡。這次的轉場工作得由工作人員至池邊先以徒手搬運的方式，將揚子鱷抱起，隨後放進箱內，集中送往被有暖氣的房間內過冬。

▲8000隻揚子鱷進行轉場過冬的人工遷徙行動。（圖／翻攝央視）

▲8000隻揚子鱷在池邊曬太陽，等待進行轉場過冬的人工遷徙行動。（圖／翻攝澎湃視頻）

《央視》報導，揚子鱷冬天有打洞越冬的習性，在保護區的揚子鱷飼養密度較大，一個池子裡有200多隻，沒有足夠的空間讓牠們自然地打洞越冬，才需要藉此方式，幫助牠們到適合的地方度過冬天。

▲8000隻揚子鱷進行轉場過冬的人工遷徙行動。（圖／翻攝央視）

▲經過人工復育，位於安徽揚子鱷野生保護區內的種群數量已超萬隻。（圖／翻攝央視）

據了解，揚子鱷是一種極度瀕危的保育類動物，民間稱其為「中華龍」，古稱鼉，起源於兩億多年前，與恐龍同祖，有「活化石」之稱，是中國特有的珍稀物種，大陸國家一級重點保護野生動物。

目前，野生的揚子鱷只剩200餘隻。保護區裡採取人工繁育的方式，培育出了一萬多隻揚子鰐，扣除部分可以自行挖洞避冬的成年鱷魚，需要人工遷徙轉場的約有8000多隻。

▲8000隻揚子鱷進行轉場過冬的人工遷徙行動。（圖／翻攝央視）

▲揚子鱷為瀕危動物，野生數量僅存200隻。（圖／翻攝央視）

揚子鱷主要分布於長江流域一帶，為一種肉食性動物。幼年時期的鰐以昆蟲、小魚和小蝦為主食，成年鰐以魚、蝦、螺、河蚌以及蛙類為主食，有時還會捕食禽類以及小型哺乳類動物。揚子鰐的食量很大，能把吸收的營養物質儲存在體內，有很強的耐飢能力，可以在長達半年的時間內不用進食。

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