新冠太難纏！大陸多地接連通報「復陽者」　1人足跡遍及3省　

▲大陸兩地出現復陽病人。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸兩地近日接連通報，都發現新冠病毒復陽病例。其中一病例9月回國，經治療後解除隔離，此後乘坐多種交通工具，行程涉及山東菏澤、江蘇昆山、安徽霍邱等多地。另外一人此前已經多次復陽，足見新冠病毒難纏。

據福建省平潭綜合實驗區應對新冠肺炎疫情工作指揮部通報，2021年11月16日，在對癒後境外輸入無症狀感染者的居家健康監測中，發現1例癒後人員核酸檢測陽性，實驗區立即啟動應急機制，開展流行病學調查、密切接觸者排查管控以及環境消毒等工作。

通報顯示，林姓男子2021年7月13日從印尼入境廣州，8月15日入平潭，8月16日核酸檢測陽性轉平潭協和醫院隔離治療，其間多次復陽。10月12日解除集中醫學觀察，轉入居家健康監測，每7天進行一次核酸檢測，均為陰性，11月16日核酸檢測陽性。

目前，病人已送至定點醫院進行隔離救治，排查密切接觸者2人，已實施管控；無次密切接觸者。

此外，11月14日，安徽省六安市霍邱縣也發現一例新冠病毒復陽病例。通報顯示，該患者為山東菏澤市成武縣人，今年9月4日回國時新冠病毒核酸檢測呈陽性，經治療後解除隔離。此後乘坐長途汽車、火車等交通工具，行程涉及山東菏澤、江蘇昆山、安徽霍邱等多地。

目前經安徽霍邱縣初步排查，當地密切接觸者13人，核實排查工作還在進行中。