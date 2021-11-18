懷孕「看到老公就想吐」過來人秒懂　1原因曝光長知識：聞到就反胃

▲懷孕體內賀爾蒙改變，可能會排斥伴侶身上的味道。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



記者黃可昀／綜合報導

孕婦體內的賀爾蒙、內分泌都會改變，導致容易害喜，沒想到就連長相都能引發反胃症狀？一名人妻困擾，懷孕是樁喜事，但最大的不便就是看到什麼都想吐，「我沒想過連老公也可以讓我想吐」，至今都不敢跟對方坦承，和老公相處時只能強忍住想吐的感覺。

原PO在Dcard表示，她原本以為懷孕害喜只針對食物，沒想到「只要長期看到某一樣東西都會」，竟然連看到老公也會想吐，有時候老公嘴裡飄來殘留的煙味，她就會馬上反胃，忍不住破口大罵一番，但又不知道該如何跟老公解釋這件事，只好上網PO文道歉「老公對不起我常常發很大的脾氣，是因為我看到你想吐，所以想讓你離我遠一點。」

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▲不少媽媽有過相同經驗。（圖／翻攝自Dcard）



其他過來人秒懂原PO感受，「我也是，懷孕初期時，他下班回來我跟他討抱抱，聞到一個詭異的味道（汗？）我立刻衝去廁所吐」、「我懷孕初期也會欸，覺得老公身上有很重的荷爾蒙味，聞到就反胃」、「笑死，放心妳不是第一個，也絕對不會是最後一個」、「沒事！我現在小的都快3歲了，看到我先生還是會想吐」、「我以為你是看到他（視覺上）就想吐，我差點要笑死。」

據了解，如果懷孕前喜歡老公的體味，代表兩人主要組織相容性複合體（Major Histocompatibility Complex，MHC）差異很大，因為女性本能會喜歡氣味基因和自己不同的男性，較容易生下健康的後代，而懷孕後女性體內激素會改變，反而會對氣味基因不同的人很排斥，所以才會覺得老公體味變難聞了。