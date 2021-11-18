「此地浯銀三百兩」金門打造特色禮品　傳統花帔包裝超別緻

▲此地浯銀三百兩，金門建構地方創生多元網絡。（圖／記者林名揚翻攝）

記者賴文萱、林名揚／金門報導

金門縣政府辦理「金門社區規劃師實作暨駐地輔導計畫」行之有年，鼓勵地方積極推動社區自主提出針對社區改造的方案、強化社區景觀環境的「微型設計」。金門縣島嶼美學協會本年度提出「建構地方創生多元網絡，創造浯銀三百兩」的非實體景觀營造計畫，共同開發出十件以上「魅力浯現」的特色禮品。

金門縣島嶼美學協會於本年度提出「建構地方創生多元網絡，創造浯銀三百兩」的非實體景觀營造計畫，有別以往的實作建物改造，這是由一群在地青年發揮愛鄉情懷，且結合在地⽂創業者、地⽅媽媽和微型商鋪，提出「串連線上及線下」包含實體通路、電商平台與智能導購機的方案。

策劃期間團隊成員⾛訪沙美⽼街、後浦⽼街和古寧頭聚落，收集了許多「外包裝簡易但⾵味別緻」的在地小⾷，像是⾦⽜⾓、⼝酥、⼨棗糖、⼟仁餅、索仔股、麵茶、麵線等，都是很有潛力的特色吃食伴手禮，如能加以別出心裁的包裝和宣傳，必可高度提升大眾喜愛度與銷售力。

但考慮到各種食品的檢驗費用已超出計畫預算，於是改懸易轍，以金門傳統花帔、古厝花磚、高粱穗和老兵等元素做為首波開發商品的參考，並且募集了手作布藝能手楊赤玉老師和林芊葇老師、創意植藝蔡宜宸老師、香氛及工藝美學李品慧老師、四色牌紙藝工作者蔡玫瑰老師，以及地方微型店舖業者共同開發了十件以上「魅力浯現」的特色禮品。

▲此地浯銀三百兩，以金門傳統花帔、古厝花磚、高粱穗和老兵等元素做為首波開發商品的參考。（圖／記者林名揚翻攝）

包括多件「體驗金門手作材料寶盒」：金門花磚藍曬明信片組、彩繪金門寶貝杯墊組、彩印花磚圖騰餐墊組、花心磚藝型染花器組，還有純手作的老布花帔圍兜（口水巾）組、萬用袋、浯香高粱香氛蠟燭、砂漿泥作花器北山播音塔造型，砂漿泥作花器金門電話亭造型等等。

目前這些產品已陸續在電商平台Pinkoi和PChome商店大街展售，查詢關鍵字是浯銀300，同時也在後浦十六藝文特區實體通路發售，或者可以透過線上表單進行訂購。

▲為了推廣銷售，執行團隊特別在尚義機場的金門形象館安置了一部結合大頭貼拍照機和產品介紹的導購機。（圖／記者林名揚翻攝）

為了推廣銷售，執行團隊特別在尚義機場的金門形象館安置了一部結合大頭貼拍照機和產品介紹的導購機，以繽紛的主題式大頭貼為號召，吸引民眾前來駐足，進一步露出「浯銀三百兩－地方創生多元網絡」的計畫與各項產品的實物照和文字介紹。

在地青年集思廣益，讓好心意變成生意，透過政府的輔導和經費補助，積極組織跨社群、跨社區、互信互惠之多元營生平台，並且結合浯鄉美學，營造共學體驗環境，聯合在地工藝者、微型文創者和地方媽媽，把「金門社區規劃師實作暨駐地輔導計畫」做為「磚頭」。

希冀拋磚引玉、砌造能以協助地方強大微型經濟體、吸引青年人口回流，並邁向永續經營、改善社區經濟體質，築夢踏實共生共榮的願景。

