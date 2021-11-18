金門人用力花振興券讓商家笑了　首周核銷金額破億

▲金門縣政府11/1起受理商家申請票券核銷作業，首周核銷金額突破新台幣1億元。（圖／金門縣政府提供）

生活中心／綜合報導

疫情趨緩逐步解封，地方人潮漸漸回來了，現在一到週末假日，不少民眾戴上口罩外出，到觀光景點健走擁抱久違的大自然，拿著振興券幫店家捧場吃喝美食、血拼消費，一吐前陣子宅起來的的悶氣。各地都在拚疫後經濟，而最讓網友們羨慕的金門鄉親，除了有5000元紓困金，又有3000元振興券可以開心領，使用熱絡也讓中小型商家笑了，首周核銷金額突破新台幣1億元，創造驚人商機。

後疫情時代為刺激內需消費，中央發放五倍券與各種加碼券，在網上引起熱議，很多人都在討論該買什麼才好，不過一聽到金門豪邁又霸氣再加碼3000元振興券後，忍不住大呼「金門人福利也太好了！」限定金門地區流通使用的3000元振興券，只要是設籍金門的縣民就能領，而短短三天的領取時間，各鄉鎮村里公所皆湧現大批人潮，興奮排隊等領券，有不少「大戶」幫家人代領，一口氣領走逾20份、甚至100份的都有，抱著一大疊振興券，大讚縣府政策很好！

金門縣政府放大加碼，把5倍券變8倍券可以嗨拿之外，今年振興券調整新增100元小面額，使用上更便利，搭配在地店家的促銷優惠，例如滿額折、滿額贈禮、買一送一等，鄉親們用力報復性消費，讓地區經濟活了起來，中小型商家收入更是有感，擺脫疫情衝擊的陰霾，依據金門縣政府核銷系統資料顯示，11/1起在各鄉鎮公所受理商家申請票券核銷作業後，首周核銷金額突破新台幣1億元。

▲金門縣振興券核作業，金城鎮公所受理核銷情況相當踴躍。

去年金門1+1振興券核銷首周，共273家業者申請，其中190家為中小商家行號業者；今年3000元振興券核銷首周，共373家業者申請，其中272家為中小商家行號業者。進一步分析，有115家為今年新申請核銷之業者，其中94家為中小商家行號業者，顯示小額振興券有利提升中小商家行號使用，且幾乎天天都有核銷，達到活絡經濟的加乘效果。

而商家申請票券核銷受理後，自11/8起將陸續收到核銷款項，金門縣長楊鎮浯至金城鎮公所核銷據點關心商家申請核銷情況，表示今年100元面額振興券讓地區小型商家受惠，加上觀光處發行的19萬8000張面額100元的旅遊券，票券數比去年增加100萬張。

▲金門縣長楊鎮浯至金城鎮公所關心商家申請核銷情況。

金門縣政府建設處提醒，針對部分去年未申請過的商家，先到縣府建設處「110年金門地區振興券」網頁，下載「商家核銷須知」詳閱核銷規範，填寫「銷號系統帳號申請書及切結書」，並提供政府登記（統一編號）合法經營的證明文件影本用印，首次申請核銷時，與已核章振興券及發票章或收據章，一起攜帶臨櫃申請，現場確認資料無誤後，將建立申請商家之銷號系統唯一帳號，提供掃描票券紀錄。

各鄉鎮核銷地點分別為：金城鎮公所三樓簡報室、金湖鎮公所三樓會議室、金沙鎮公所三樓會議室、金寧鄉公所一樓服務台及烈嶼鄉公所一樓服務台；另外，單次核銷金額超過新台幣100萬元或票券超過2000張，商家先洽縣府建設處工商科082-326204表示欲預約縣府核銷時段（地點：金門縣政府中棟一樓右側廊道「節能辦公室」）。