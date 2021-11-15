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薑母麻油孔雀料理敢吃嗎？人妻曝口感像這味　網暴動頻問價格

▲▼薑母孔雀 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲金門藍孔雀氾濫開放捕捉，潘小姐買2隻料理成薑母麻油孔雀進補。（圖／潘小姐提供）

記者黃宥寧／綜合報導

金門野生藍孔雀因繁殖速度失控，導致農損甚至因嘹亮聲響相當擾人，對此縣府從2018年鼓勵民眾捕獲孔雀，且以1隻600元收購。有主婦花3000元買2隻孔雀料理成「薑母麻油孔雀」PO在臉書社團分享，並透露口感與鴨肉相似，引起許多網友紛紛留言「想吃」、「原來孔雀不只可以觀賞還可以食用！長知識」更有網友搞笑回「我只吃過孔雀餅乾」。

潘小姐接受《東森新聞雲ETtoday》表示，因為看到有人分享孔雀料理，衝動向金門唯一合法的獵人李老師網購。她也透露，孔雀肉售價為500公克250元，她則用3000元買2隻藍孔雀，趁日前天氣冷煮一道薑母麻油孔雀料理，更進一步透露吃起來的口感激似鴨肉，一開始沒跟家人說，家人還以為是在吃鴨肉，也讓首次嘗試的她覺得超奇妙。

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潘小姐將這道進補孔雀料理，分享在臉書料理社團，引起許多老饕網友紛紛討論，「原來孔雀能吃喔」、「我第一次知道孔雀可以吃」也有人好奇為什麼金門的孔雀可以捕捉甚至料理。

▼藍孔雀在金門繁殖過盛，島上僅有唯一一名合法獵人 。（圖／潘小姐提供）

▲▼孔雀 。（圖／潘小姐提供）

《東森新聞雲ETtoday》致電詢問金門縣府農林科，陳姓承辦人員表示，金門在多年前，因為一場颱風，導致畜試所遭吹垮，所裡養的觀賞用藍孔雀逃出，因此從原本14隻倍速成長至上千隻，遍及全島。縣府從2018年，為了讓「雀滿為患」情形改善，鼓勵民眾捕獲，更以1隻600元收購，收購後將孔雀放回畜試所飼養，但仍追不上藍孔雀繁殖速度。

承辦人員表示，島上合法獵人僅有1位，也就是擁有十字弓執照的李姓退休老師，他可合法捕獵孔雀，也自行開設孔雀園，供人觀賞，至於從事孔雀買賣縣府則不干涉。

▼薑母麻油孔雀料理。（圖／潘小姐提供）

▲▼孔雀 。（圖／潘小姐提供）

最後，承辦人員也提到，因為金門牧場在釀造高粱酒過程，會產生酒糟，而野生孔雀嗜食酒糟，整體環境對牠們而言相當適合生存，孔雀們除了偷食農作物，也可能會影響飛機起降，造成飛安問題，對此孔雀捕獲計畫仍持續進行中。
 

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