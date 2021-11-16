失業男天天藉酒澆愁　電話哭訴想尋死！姊跨海飛金門報案

記者許宥孺、林名揚／金門報導

金城分局日前受理一件跨海來金門尋親的協尋報案，警方受理後發動緊急協尋，地區空拍機玩家議員董森堡及義消李俊龍也協助以空拍機搜尋，終於在慈堤水閘門附近林間發現仰躺呈現虛脫的李姓男子，經緊急送醫後，所幸並無大礙，讓家屬鬆一口氣。

▲警方地毯式搜尋，終於找到李姓男子。（圖／記者林名揚翻攝）

金城分局指出，李姓婦人與弟弟電話聯絡時，據弟弟表示，已失業4個多月，每天心情低落，只能藉酒澆愁，電話中並透漏有尋死念頭，讓她非常擔心，因此從台灣到金門弟租屋處探望，結果遍尋不著，讓李姓婦人心急如焚，尋求警方協助。

▲李姓男子身體虛脫，警消協助送醫。（圖／記者林名揚翻攝）

金城分局分局長林英煌第一時間獲報後非常重視，指示成立緊急協尋專案小組，透過手機基地台定位，過濾環島道路路口監視器，縮小協尋範圍，最終在慈堤水閘門旁停車場發現李姓男子的交通工具。

經動員警力大規模地毯式搜索，地區空拍機玩家議員董森堡及義消李俊龍亦協助以空拍機搜尋，最後由第一組組長呂世注在距離路旁近100公尺林間，人煙罕至的雜草叢生處發現仰躺呈現虛脫的李姓男子，經通報金寧消防分隊協助將他送醫。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

【更多新聞】

快訊／高雄前鎮漁港驚見男屍！漁民急報案 口袋機票確認身分

高雄婦打莫德納後「主動脈剝離」 血壓飆200送急診！ICU觀察中

快訊／高雄5行政區「11／18大停水15小時」 20.1萬戶受影響

義大醫療走向屏東！2025年營運 將有遊樂場、購物、電影院

藝FUN券幸運兒快看！高雄196店家消費再贈高雄券 眷村民宿也能用