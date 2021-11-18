「佛祖車」送分局長太囂張　警抄新竹三環幫詐騙機房斷金流

▲刑事局國際刑警逮捕三環幫角頭綽號河童的呂姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局國際刑警科在2020年1月8日與東歐蒙特內哥羅警方共同偵辦蒙國首都波多里察，執行三處電信詐欺機房搜索，當時查獲並遣返92名台籍犯嫌；警方指出，該機房假冒公安專門詐騙大陸民眾，警方歷經1年溯源追查得知，該機房是新竹三環幫角頭、綽號「河童」呂姓角頭（31歲、組織等多項前科）招募話務手，並派小弟將成員集中載到台中成立職前訓練所，安排電話詐欺訓練課程，增進詐騙技能。

另外該幫曾以蜈蚣陣、舞獅團、西天佛祖車歡送竹東分局長，引發警政署長震怒，國際刑警10月底發動2波收網逮捕該幫涉案呂嫌及共犯共10人。

▲刑事局國際刑警逮捕三環幫角頭綽號河童的呂姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局國際刑警科溯源，確定上述蒙國詐欺集團幕後金主之是台灣詐欺通緝犯魏、古兩名涉案金主有三環幫背景，且案發後潛逃馬來西亞遙控台灣詐騙集團成員，國際刑警科聯絡馬來西亞警方進行跨國追緝。今年1月25日在馬國雪蘭莪州安邦地區的一處豪宅內緝獲魏、古2嫌。

▲刑事局國際刑警出動除暴特勤隊攻堅逮捕涉及跨國詐騙案的新竹三環幫成員。（圖／記者張君豪翻攝）

馬國警方並查扣兩人在當地約折合台幣3500萬元房地產，警方也在台向法院聲請查魏嫌配偶在台的房地產和帳戶股票市值約2198餘萬元獲准，上述近5500萬元都是三環幫吸金詐騙民眾贓款。

警方發現，呂姓角頭發放集團話務手薪資，是桃園地區金主林男（56歲）所領取，研判林男是詐騙集團股東，疑似載在桃園設立公司進行虛偽交易帳目、意圖洗淨境外不法金流。

▲刑事局國際刑警出動除暴特勤隊攻堅逮捕涉及跨國詐騙案的新竹三環幫成員，查扣部分贓款。（圖／記者張君豪攝）

刑事局指出：呂嫌是竹東三環幫知名角頭，以「竹東公司」為名對外招攬想賺快錢年輕人吸收成為詐騙集團機手，警方發現蒙國詐欺機房案，遣返回台的92名機房成員，高達1/2都是呂嫌親手招募，涉案成員高達19人具備竹東三環幫背景；今年9月15日竹東三環幫以蜈蚣陣、白舞獅、佛祖車歡送竹東分局分局長調任，藉民間習俗暗喻「早日出殯」公然挑戰警方公權力，這次刑事局以徹底抄滅三環幫境外詐欺金流作為，掃蕩黑幫。

刑事局國際刑警科會同北市松山分局、桃園八德分局、新竹縣刑大等單位，在10月26、27日兩天兵分多路分持15張搜索票、5張拘票到新竹縣市、桃園市、新北市林口區等15處幫派據點搜索、並在新竹市逮捕行蹤飄忽的「河童」呂姓角頭，桃園市帶回投資該詐騙集團的林姓金主及幫派小弟等8人。

並當場查扣現金新台幣48餘萬元、支票5張面額高達213萬元、手機11支、帳簿8本等涉案事證；訊後將眾人觸犯詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例移送，呂嫌到案後坦承三環幫背景，但否認出陣頭歡送分局長，強調「那些是後生小輩所為，他們不懂事我們也管不動」，呂男當天遭台中地院裁定羈押禁見，林男獲50萬元交保。

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