　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「佛祖車」送分局長太囂張　警抄新竹三環幫詐騙機房斷金流

▲刑事局國際刑警出動除暴特勤隊攻堅逮捕涉及跨國詐騙案的新竹三環幫成員，並逮捕角頭綽號河童的呂姓男子。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局國際刑警逮捕三環幫角頭綽號河童的呂姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局國際刑警科在2020年1月8日與東歐蒙特內哥羅警方共同偵辦蒙國首都波多里察，執行三處電信詐欺機房搜索，當時查獲並遣返92名台籍犯嫌；警方指出，該機房假冒公安專門詐騙大陸民眾，警方歷經1年溯源追查得知，該機房是新竹三環幫角頭、綽號「河童」呂姓角頭（31歲、組織等多項前科）招募話務手，並派小弟將成員集中載到台中成立職前訓練所，安排電話詐欺訓練課程，增進詐騙技能。

另外該幫曾以蜈蚣陣、舞獅團、西天佛祖車歡送竹東分局長，引發警政署長震怒，國際刑警10月底發動2波收網逮捕該幫涉案呂嫌及共犯共10人。

▲刑事局國際刑警出動除暴特勤隊攻堅逮捕涉及跨國詐騙案的新竹三環幫成員，並逮捕角頭綽號河童的呂姓男子。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局國際刑警逮捕三環幫角頭綽號河童的呂姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局國際刑警科溯源，確定上述蒙國詐欺集團幕後金主之是台灣詐欺通緝犯魏、古兩名涉案金主有三環幫背景，且案發後潛逃馬來西亞遙控台灣詐騙集團成員，國際刑警科聯絡馬來西亞警方進行跨國追緝。今年1月25日在馬國雪蘭莪州安邦地區的一處豪宅內緝獲魏、古2嫌。

▲刑事局國際刑警出動除暴特勤隊攻堅逮捕涉及跨國詐騙案的新竹三環幫成員，並逮捕角頭綽號河童的呂姓男子。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局國際刑警出動除暴特勤隊攻堅逮捕涉及跨國詐騙案的新竹三環幫成員。（圖／記者張君豪翻攝）

馬國警方並查扣兩人在當地約折合台幣3500萬元房地產，警方也在台向法院聲請查魏嫌配偶在台的房地產和帳戶股票市值約2198餘萬元獲准，上述近5500萬元都是三環幫吸金詐騙民眾贓款。

警方發現，呂姓角頭發放集團話務手薪資，是桃園地區金主林男（56歲）所領取，研判林男是詐騙集團股東，疑似載在桃園設立公司進行虛偽交易帳目、意圖洗淨境外不法金流。

▲刑事局國際刑警出動除暴特勤隊攻堅逮捕涉及跨國詐騙案的新竹三環幫成員，並逮捕角頭綽號河童的呂姓男子。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局國際刑警出動除暴特勤隊攻堅逮捕涉及跨國詐騙案的新竹三環幫成員，查扣部分贓款。（圖／記者張君豪攝）

刑事局指出：呂嫌是竹東三環幫知名角頭，以「竹東公司」為名對外招攬想賺快錢年輕人吸收成為詐騙集團機手，警方發現蒙國詐欺機房案，遣返回台的92名機房成員，高達1/2都是呂嫌親手招募，涉案成員高達19人具備竹東三環幫背景；今年9月15日竹東三環幫以蜈蚣陣、白舞獅、佛祖車歡送竹東分局分局長調任，藉民間習俗暗喻「早日出殯」公然挑戰警方公權力，這次刑事局以徹底抄滅三環幫境外詐欺金流作為，掃蕩黑幫。

刑事局國際刑警科會同北市松山分局、桃園八德分局、新竹縣刑大等單位，在10月26、27日兩天兵分多路分持15張搜索票、5張拘票到新竹縣市、桃園市、新北市林口區等15處幫派據點搜索、並在新竹市逮捕行蹤飄忽的「河童」呂姓角頭，桃園市帶回投資該詐騙集團的林姓金主及幫派小弟等8人。

並當場查扣現金新台幣48餘萬元、支票5張面額高達213萬元、手機11支、帳簿8本等涉案事證；訊後將眾人觸犯詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例移送，呂嫌到案後坦承三環幫背景，但否認出陣頭歡送分局長，強調「那些是後生小輩所為，他們不懂事我們也管不動」，呂男當天遭台中地院裁定羈押禁見，林男獲50萬元交保。

【其他新聞】

連自己人都看不下去！瑪莎拉蒂3煞「非現行犯」逍遙4天　資深警怒了

瑪莎惡徒家擁2公司！祖訓「做人堅持良知」超打臉　買名車給他代步

非法OTT機上盒侵權537億　台系統商、日5大電視台提告！6嫌慘了

►想變瘦就穿這件風衣！

ET快訊
快訊／國道1號「水肥車」翻覆！　回堵5公里
全台人氣餐廳衛生大稽查！　這4家不合格
大咖天后帶4歲女兒搭公車！　現身街頭等車
小學生直式乘法太難了！網一片哀號「看不懂」　專家點出關鍵
傳播妹遭撿屍上車性侵　他幫忙開車也慘了
B1爬到7樓「不准坐電梯」！　外送員扛16公升崩潰
華南7姬辣桌曆外流不印了！　去年版本曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／中山高水肥車翻覆　北上中壢段一度回堵5公里

「佛祖車」送分局長太囂張　警抄新竹三環幫詐騙機房斷金流

「酒駕扣照」沒再怕　鐵齒男遭攔查滿身酒味慘了

討千元債不成還幫付車資房費　又遭嗆「丟汽油」...他火大砍死人

不只瑪莎惡少博弈集團有賓士　警破犯罪集團扣622萬現金及雙B名車

傳播妹喝掛！渣男扛上車硬上　好友幫開到暗巷也被判刑

台中警大動作除暴！掃出超歪海神毒咖啡...這英文讓人笑翻

販毒被鎖定...警破門他急滅證　毒品太多來不及丟被壓制

快訊／三重交流道聯結車翻覆！駕駛身亡　「道路全廢土」南向封閉

嘿咻少女4次！「我有槍」再逼求職女上床　惡男狡辯遭重判

棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊

菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

玩太大！兄妹實測「額頭拔罐」　她見大瘀血笑到哭：怎麼見人...

孫道存病逝！罹癌「體重降10kg」 享壽72歲...北監：已與家屬確認

吳姍儒未婚夫太帥..吃味「我才是明星！」　婚禮「白紗穿到底」取消二進：好想哭

貴婦大鬧微風遭上銬疑執法過當　警秀密錄器畫面駁：有先告知權益

連千毅以黑衣人照片恐嚇客戶　二審宣判駁回上訴有罪確定！

快訊／中山高水肥車翻覆　北上中壢段一度回堵5公里

「佛祖車」送分局長太囂張　警抄新竹三環幫詐騙機房斷金流

「酒駕扣照」沒再怕　鐵齒男遭攔查滿身酒味慘了

討千元債不成還幫付車資房費　又遭嗆「丟汽油」...他火大砍死人

不只瑪莎惡少博弈集團有賓士　警破犯罪集團扣622萬現金及雙B名車

傳播妹喝掛！渣男扛上車硬上　好友幫開到暗巷也被判刑

台中警大動作除暴！掃出超歪海神毒咖啡...這英文讓人笑翻

販毒被鎖定...警破門他急滅證　毒品太多來不及丟被壓制

快訊／三重交流道聯結車翻覆！駕駛身亡　「道路全廢土」南向封閉

嘿咻少女4次！「我有槍」再逼求職女上床　惡男狡辯遭重判

中信盃黑豹旗／虎尾開局猛攻仍不敵科班　高一資優生神似宋晟睿

「麥當勞漲價」速食業跟進？漢堡王謹慎評估：進口物料確實大漲

新手媽悶死2個月大兒！　歐陽靖「想過摔寶寶」洩產後憂鬱心聲

周天成直落二成功復仇駱建佑！　印尼大師賽8強門票入袋

全新Lexus NX200只有我們有！日本總裁：這台車一定要做給台灣

東京知事小池百合子疑「罹患肺病」神隱3周　日媒：傳考慮請辭

陳政宏／大人與小孩　都必須學習接受失去的悲傷

文組生如何進台積電工作？　內行人曝「3大職缺」被搶翻

華南期貨「7美姬」桌曆將絕版！　華南證券做出4大決定

終止連2貶！新台幣收盤升值 1.2分　收在27.803元

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

社會熱門新聞

女大生混酒喝掛　他「看10秒」摸胸下場慘

夜市男壞壞鄰攤人妻2次　一句話露餡

豐年果糖童星爆「一屍兩命」　奪命車禍內幕曝光

蔣智賢不滿被指打假球求償300萬　名嘴下場曝

即／亞東＋仁安醫院火警！244消防出動

即／孫道存今晨癌逝！北監回應了

竹聯雙煞開山刀砍人畫面曝光

連千毅出庭哭窮　自曝經濟小康要養2小孩

棍棒哥遭辣椒騎士逆襲後更慘　警開罰秒噴26400元

新北重機與轎車相撞！騎士與後座17歲女噴飛

孫道存「體重驟降10kg」…病情惡化今晨病逝

東區5妹惡整黑車畫面曝！車主理虧不追究

抖音認識工程師　她被騙走1500萬

快訊／三重交流道聯結車翻覆！駕駛命危

更多熱門

相關新聞

不只瑪莎惡少博弈集團有賓士　警破犯罪集團查扣雙B名車

不只瑪莎惡少博弈集團有賓士　警破犯罪集團查扣雙B名車

刑事局中部打擊犯罪中心18日宣布偵破2幫助詐欺犯罪集團，原來葉姓、王姓男子為首的集團，分別販售被害人個資及提供電信話務系統平台給跨境詐欺機房，遭警方溯源盯上，認為都屬詐欺共犯。警方也查扣622萬多元現金及2輛雙B百萬名車，警詢後依組織等罪嫌將葉、王共7人送辦。

誆賭球賽比數「不中」可贏錢　3個月吸金1.4億

誆賭球賽比數「不中」可贏錢　3個月吸金1.4億

金融駭客栽在台灣手上　籲國際刑警組織納編台警

金融駭客栽在台灣手上　籲國際刑警組織納編台警

《這群人》告小玉　刑事局：筆錄約1小時

《這群人》告小玉　刑事局：筆錄約1小時

台印警破4博弈詐騙機房　49嫌栽了「3個月詐6百萬」

台印警破4博弈詐騙機房　49嫌栽了「3個月詐6百萬」

關鍵字：

刑事局竹東三環幫竹東公司河童呂姓角頭

讀者迴響

熱門新聞

火辣網紅到粉絲家喝茫！1男跟進房「突傳激烈呻吟」

女大生混酒喝掛　他「看10秒」摸胸下場慘

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

明年「運勢旺到爆」5生肖出爐！

台灣第一例！「新四劑高端戰士」誕生　身體狀況曝光

歐陽娜娜突曝「舅媽2周前過世」罕提歐陽妮妮失聲痛哭

羅志祥正式宣告復出！　崩潰「又老又胖」：只剩這部位最大

明年3/1起全台「禁養比特犬」

米砂1個月狂賺300萬！「豪買百萬特斯拉」

印度神童最新警告「紅月亮」恐降3災殃

母要她別搬去中國　法國妹改住台灣5年：我媽後悔了

夜市男壞壞鄰攤人妻2次　一句話露餡

豐年果糖童星爆「一屍兩命」　奪命車禍內幕曝光

星巴克「7項隱藏服務」全免費！前店員解惑

華南7姬「脫光辣桌曆」外流　母公司緊急喊卡

更多

最夯影音

更多
棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊

棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊
菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面