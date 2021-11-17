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北市警小隊長涉收錢賣個資　疑「刪共犯通聯」滅證遭收押

▲▼台北市政府警察局23日公布15名中階幹部職位調整。（圖／記者邱中岳攝）

▲台北市警局刑事小隊長涉嫌賣個資，因有滅證事實，遭法官裁定羈押禁見。（資料照／記者邱中岳攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市警局南港分局小隊長王耿宏，涉嫌在2019年間，從警用系統查詢數十筆民眾個資後，外流給徵信業者，檢警16日展開搜索，王坦承曾查詢民眾資料，但矢口否認洩密，因他刪除特定人士的通聯方式，專案小組懷疑他可能收錢賣個資，台北地院審理後，認為王洩密嫌疑重大，且有滅證事實，裁定收押禁見。

據了解，這起警員涉嫌賣個資案，是因警方先前偵辦其他案件時，在許姓徵信業者的電腦裡發現，與警用系統格式相符的民眾個人資料，循線查出王耿宏在任職信義分局期間，疑似利用公務之便，幫業者查詢特定民眾資料。

台北地檢署檢察官詹騏瑋16指揮市警局政風室展開搜索，王耿宏坦承曾查詢個資，但堅稱沒有外流，也否認認識許姓業者，巧得是，許姓業者也辯稱，不認識王耿宏，他也不知道自己拿到的民眾個資來源是誰。

檢警不排除王耿宏與業者是透過第三人聯繫，但又發現王耿宏竟然把特定人士的聯絡方式刪除，懷疑王試圖掩蓋犯行，因此依違反《貪污治罪條例》收賄等罪嫌，向法院聲請羈押禁見。

法官審理後認為，王的供述前後不一，且有湮滅事實，可能再與未到案共犯、證人勾串，依公務員洩漏國防以外機密、公務員假借職務機會非法利用個資等罪，裁定收押禁見。至於許姓徵信業者，先前已被檢察官諭令20萬元交保。

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