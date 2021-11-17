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台南市學生個資未遭入侵　涉案補習班及人員如違規將依重罰

▲台南地檢署破獲竊賣全國750萬筆學生個資相關資料犯罪集團，台南市教育局表示，台南市學生個資有嚴謹的資安保護機制，經查各中小學的學生個資皆未遭駭客入侵及竊取，請家長和學生放心。（圖／記者林悅攝）

▲台南地檢署破獲竊賣全國750萬筆學生個資相關資料犯罪集團，台南市教育局表示，台南市學生個資有嚴謹的資安保護機制，經查各中小學的學生個資皆未遭駭客入侵及竊取，請家長和學生放心。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南地檢署破獲竊賣全國750萬筆學生個資相關資料犯罪集團，台南市教育局17日下午表示，台南市學生個資有嚴謹的資安保護機制，經查各中小學的學生個資皆未遭駭客入侵及竊取，請家長和學生放心。

至於疑似有補教人員涉案乙節，教育局也表示，如有補教人員違法蒐集、販賣個資經查證屬實，將依法從重裁罰。對補習班透過各種管道取得學生與家長個資，以電話行銷造成家長困擾的行為，也會持續要求補教業者和學校人員，不可觸法，以免受罰。

教育局表示，台南市各中小學校務管理系統目前皆配合行政院向上集中政策，統一由教育局資訊中心自行研發之雲端版校務系統管理及維護，各校的網站不會存有學生學籍相關資料，所以不會有報載入侵學校網站取得學籍個資問題。

教育局表示，南市教育局資訊中心的機房，除設有嚴密的資安設備，例如IPS、防火牆以及waf等自動化預警機制外，同時也協同第三方專業的資安公司，進行軌跡盤點，截至目前為止並沒有外部入侵的跡象。此外，資訊中心機房也每年接受第三方稽核，並通過國際ISO27001資安驗證。

教育局表示，針對校園資安防護，每年皆辦理各校資訊安全教育訓練，也會要求各校落實資安通報，要求學校一旦發生資安事件，必須於1小時內至教育部資通安全網進行通報，並於72小時內完成資安事件處理。

有關疑似有補教業人員違反個資法買賣個資行爲，教育局表示，為強化補習班業者對學生個資保護的意識，每年皆利用公安研習機會宣導相關法規，並透過公告提醒相關罰則。本案如有本市補教人員違法不當蒐集及販賣個資行為，經司法單位查證屬實，將會依個人資料保護法第47條規定，裁罰新台幣5萬至50萬元罰鍰。如有補習班業者管理不善，不法取得個資騷擾家長等不當行銷行為，也會視違規情節，依短期補習班設立及管理準則35條規定處以停止招生，最重可廢止立案處分。

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