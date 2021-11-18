彰化三芬路大面積崩塌　搶修近5個月今通車

▲彰化縣三芬路豪大雨崩塌出大窟窿。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化139縣道的三芬路是花壇鄉往返彰化市、芬園鄉、南投縣等重要的聯絡道路， 6月21日因大雨沖刷崩塌，出現一個大窟窿，縣府緊急動用近3,700萬元搶修，並首次採用「預力地錨工法」加緊完工，18日終於對外開放通行。

▲彰化縣三芬路豪大雨崩塌出大窟窿。（圖／ETtoday資料照）

當時三芬路整個道路在暴雨沖刷之下，有一半都塌陷了，剝盤有長達將近30-40公尺，甚至有車輛險些落谷，萬一持續再下大雨，有可能路面會不斷的流失，非常危急，縣府工務處先行安全維護，邊坡全面覆蓋防護網，原本工程預計於11月底完工，提早半個月完成，並從今天下午開放通行。

▲彰化縣三芬路修復完工。（圖／彰化縣政府提供）

縣長王惠美指出，彰139線和三芬路口路面崩塌工程總經費3699萬1700元，雖然經費很大，但效果很好，施工長度40公尺、寬度8公尺，但深度長達約60公尺，經參酌國道高速公路局與公路總局的搶修方式，採取預力地錨工法的特殊工法，除了整理排水路，以防止崩塌面積擴大，並使用三層鋼鐵固椿，才有今天成效。

▲彰化縣三芬路修復完工啟用。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美表示，彰64線虎山街是白沙村及岩竹村的要道，也是連接彰137、139線道的重要道路，「三巖二寺」的縣定古蹟虎山巖就在途中，此次改善長度約939公尺、經費506萬元，路面整修後，人孔蓋也下地，讓鄉親進出更平穩、便利。