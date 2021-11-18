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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

段宜康爆：「股市兀鷹集團」1年吃1家上市公司　還有立委當董事

▲▼立委段宜康。（圖／記者張榮恩攝）

▲民進黨前立委段宜康。（資料照／記者張榮恩攝）

記者呂晏慈／台北報導

國內靶材大廠光洋科（1785）經營權大戰延燒，台鋼集團董事長王炯棻與光洋前董座馬堅勇均上演攻防戰，王17日因不滿被叫「兀鷹（禿鷹）」一詞，前往台北地檢署按鈴提吿。民進黨前立委段宜康18日透過臉書再轟，有「股市兀鷹集團」透過徵求委託書制度，一年至少吃下一家上市櫃公司，旗下公司甚至還有立法委員當董事，「主管部會還在裝睡嗎？」

民進黨立委郭國文、鍾佳濱日前舉行記者會，針對光洋科爆發經營權之爭一事，呼籲公部門應正視「兀鷹集團」擾亂市場秩序，以保障股東之權益，建議應提高委託書公開徵求門檻，落實「股東行動主義」，提高電子投票的比例。

段宜康今天透過臉書表示，他一直很納悶，為什麼這個「股市兀鷹集團」，可以這樣囂張橫行？主管的部會也算無能之至了。

段宜康表示，這個集團利用徵求委託書這個制度上開的後門，往往一口氣大手筆簽下市場僅有的4家委託書通路商；等到目標公司的經營團隊發現自己成為獵物時，根本已經四面楚歌、求救無門了。

段宜康表示，併購上市櫃公司，應當公開收購股票，取得足以贏得經營權的股份才是正途；否則只要拿到1、2%的股權來提名董監事，再花個幾千萬買委託書，就可以拿下一家上市櫃公司，成本不成不例不說，根本受害的是眾多投資人。

段宜康並指，他們拿到新公司之後，一定先用公司的資金，成立一家投資公司，參與獵取下一個目標，然後回頭找機會把公司值錢的資產，從公司的口袋搬到自己的口袋「這個兀鷹集團一年至少吃下一家上市櫃公司，聽說他們關係好得不得了，旗下公司甚至還有立法委員當董事！主管部會還在裝睡嗎？」

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