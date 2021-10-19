郭國文提修法遏止城中城悲劇　非公用建築強制裝住警器

▲民進黨立委郭國文召開「落實住宅警報器裝設，避免憾事再發生」記者會。（圖／郭國文辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

高雄市城中城大樓發生火警，惡火也燒出現行法規漏洞，民進黨立委郭國文19日提出《建築法》修正草案，明定所有新建建築物都應加裝住警器。對此，民進黨立委吳琪銘表示，自己在這個會期擔任內政委員會的召委，將會加速在本會期排審法案，讓火災意外能夠大幅降低。

郭國文、吳琪銘19日上午在立法院召開「落實住宅警報器裝設，避免憾事再發生」記者會。郭國文提及，上週高雄「城中城大樓」大火事件帶走許多寶貴的生命，又因近年來住宅火警事件頻傳，造成人民生命及財產上諸多重大損失，盼能夠過設置火災住宅警報器以降低危險和損失。

郭國文指出，依據現行《消防法》規定，住宅場所之管理權人應設置住宅用火災警報器，再根據消防署去年公布的數據，全國應設置住宅用火災警報器總戶數為458萬戶，然而實際累計設置的住宅僅有267萬餘戶，占比為58.3%，普及率並不高。

郭國文也說，目前內政部編列相關預算，幫助民眾在住宅設置住警器，但是從2014年的539萬，逐年遞減至2020年僅有173萬，然而受補助戶數卻是逐年遞增，其經費皆來自地方政府自籌款。

郭國文說明，他已經在上個會期提出《建築法》修正草案，明定非公眾使用之建築物在起造、驗收時，應設計、裝置火災警報器，以達到預防之效果，並加強住警器裝設之普及率，保障民眾之生命及財產安全。

對此，吳琪銘表示，高雄發生城中城大火意外，重新引發民眾對於火場求生的重視，自己從過去到現在一直擔任義消大隊長，對於火災的防範及火場知識都有著高度重視，而第一線消防員也認為發生火災時，住警器的安裝更顯重要。

吳琪銘指出，根據消防署資料顯示，109年火災死亡案件類型，建築物火災中以獨立住宅類別最高，造成了69人死亡，在建築物火災傷亡中佔了53.9%，自己在這個會期擔任內政委員會的召委，將會加速在本會期排審法案，讓火災意外能夠大幅降低。