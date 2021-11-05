年輕人買「地上權住宅」貸款不易　邱志偉籲公股銀行提供貸款方案

▲民進黨立委邱志偉（左）、郭國文（右）舉行記者會。（圖／邱志偉國會辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

今年房市掀起「地上權住宅」推案熱潮，由於其較一般有屋有地的房子便宜，不少民眾被吸引而購入。不過，民進黨立委邱志偉、郭國文5日舉行記者會表示，現行幾乎沒有銀行願意承作地上權住宅的分戶貸款，呼籲政府應鼓勵公股銀行帶頭支持地上權住宅貸款，並思考將地租與公告地價脫鉤的可行性。

所謂「地上權住宅」意指開發商向政府或地主標下50至70年的地上權，取得建照或興建住宅大樓後，再向消費者銷售的產品，建商賣的只有土地使用的權利，在購買後不會取得土地所有權，所以價格通常較一般有屋有地的房子便宜，例如政府近年大舉興建的社會住宅、合宜住宅，都屬於「地上權住宅」範疇。

不過，邱志偉今天舉行記者會表達憂心稱，「地上權住宅」有貸款不易、貸款成數低且利率偏高、地租隨公告地價調漲、無法適用自用住宅優惠稅率等問題，建議政府應鼓勵公股銀行帶頭支持地上權住宅貸款，並思考將地租與公告地價脫鉤的可行性，相關部門應盡快研議完善的配套措施，健全我國住宅光譜，提供多元選擇，讓民眾依其負擔能力自行選擇合乎需求之住宅商品。

邱志偉表示，根據國產署統計，2013年至2021年9月底，地上權住宅已辦理分戶之戶數雖然僅有1259戶，惟目前規劃興建住的案件有35件，佔國有非公用土地招標設定地上權之標脫件數的3成，總計共標脫115件，可以預期未來地上權住宅數量將持續成長。

邱志偉說明，由於地上權住宅僅需市價的6至7成就能夠享有市區精華段的生活機能，是多數民眾買得起、也負擔得起的住宅，因此購買者多屬於真正的居住需求者，當中不乏許多年輕族群，然而目前幾乎沒有銀行願意承作地上權住宅的分戶貸款，即使願意承作，條件也遠不及一般所有權住宅。

郭國文補充，法規不明確而導致過往的地上權建案爭議不斷，消費者覺得權益沒被保障，同時銀行核貸條件不佳影響買氣，業者蓋了也賣不好，導致陷入一種惡性循環，讓適合做住宅用的國有地閒置在那邊，非常可惜；低於市價的地上權住宅是健全房市、保障居住正義的解方之一，主管機關應正視此問題，盡快將配套措施做好，而公股銀行也應該帶頭提供專屬的貸款方案，或是直接適用現有的青少年安心成家貸款。