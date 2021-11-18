混打族要押莫德納還是BNT？　羅一鈞分析副作用與效果

▲指揮中心記者會，醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（18）日宣布第14輪加開混打，接種AZ疫苗滿8週可以有三種選擇，近來不少專家給出建議。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，單以莫德納和BNT相比，不管是兩劑接種或者AZ後續混打，莫德納的副作用產生機會都會比BNT高，相對抗體保護效果也會略高或持久，但實質保護還是要長期觀察，指揮中心也尊重民眾有不同權衡。

羅一鈞昨日公布台大醫院AZ、莫德納混打研究期中報告，結果顯示AZ+莫德納混打抗體反應比2劑AZ要高，和2劑莫德納相當，混打間隔8週者效果最佳且副作用較少；但如果單看副作用，混打會比2劑AZ要稍高，如果擔心副作用建議可以考慮打2劑AZ。

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有媒體提問相關副作用議題，羅一鈞說明，國內台大研究並未拿AZ+莫德納與AZ+BNT進行比較，因為當時進行試驗收案的6~8月間，國內還沒有BNT疫苗，且國外已經有AZ+BNT混打研究資料。

而從國際資料來看，羅一鈞說，BNT的抗原劑量比莫德納低，觀察到現在，不管是混打或者兩劑莫德納、兩劑BNT，只要是BNT與莫德納相比，莫德納產生副作用的機會都比BNT要稍多，產生抗體保護效果也會比較高或持久。但是實質保護力外界評估差異並不大，還是要長時間觀察保護力持久的差異性。

羅一鈞說，現在開放接種AZ第一劑可以登記BNT或者莫德納，就效果跟副作用每個人都在權衡，想要押哪邊，或押原來AZ+AZ副作用最少，也能取得一定保護力，這些是民眾心中不同權衡，我們都尊重。