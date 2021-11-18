AZ混打選哪牌？前台大醫推薦：選「它」比較輕鬆　原因曝光

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AZ混打選哪牌？林氏璧推薦：選「它」比較輕鬆　原因曝光

▲台北車站地下街人員及攤商施打疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲指揮中心開放第一劑打AZ者可混打BNT或莫德納。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

指揮中心昨（17）日宣布第15輪開放18歲以上第一劑接種AZ疫苗的民眾，可上網意願登記選擇BNT或莫德納，混打戰士期待的日子終於來了。但究竟該選哪一支？前台大感染科醫師林氏璧分析「影響選擇的2大關鍵」，推薦「選AZ其實比較輕鬆啦。」

台灣終於開放AZ＋BNT或莫德納混打！前台大感染科醫師林氏璧在粉專《日本自助旅遊中毒者》轉述指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，說明台大混打試驗初步結果， 指AZ混打莫德納的組別，疫苗引起的抗體濃度與反應明顯比打2劑AZ組高，與2劑莫德納組旗鼓相當；但混打組出現接種注射部位疼痛、倦怠、肌肉痠痛、發燒等副作用比例，都比2劑AZ組高。

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▲▼混打開放登記。（圖／指揮中心提供）

▲混打開放登記。（圖／指揮中心提供）

此外，混打間隔8週者，抗體濃度比間隔4週者高，和2劑莫德納更接近，且副作用也比較少，所以混打間隔以8週為較好選擇。

羅一鈞在昨日記者會上也表示，是否要混打見仁見智，若擔心副作用者可考慮第2劑仍接種AZ，若尋求抗體濃度更高者，可考慮混打。

林氏璧說，只要記得去打第2劑，選擇哪個廠牌都好。但他也以另一觀點分析，若本身在AZ第1劑已經蠻不舒服者，其實第2劑更該選擇AZ，「因為最不舒服的已經過去了」；若選擇mRNA疫苗，可能會比第1劑AZ更不舒服，且半年後還可能需要第3劑mRNA，會因此產生心理障礙。所以他推薦「選AZ其實比較輕鬆啦。」

林氏璧補充說明，台灣明年已購買2000萬劑莫德納，可打4000萬人份的加強針，「全世界疫苗應該供應會越來越穩定，因為富國都打差不多了。所以，我不太擔心會打不到莫莫加強針。」

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