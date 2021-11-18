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「4是1否」再登記！台大醫列：混打前要考慮5件事　真實保護力曝

▲▼新北市72歲以上長者開放莫德納疫苗首日，新店區靜思堂及大豐國小兩個接種站湧入大批人潮。先前受AZ疫苗不良副作用影響而不敢接種疫苗的長者，今天傾巢而出，就算頂著大太陽也要搶打莫德納疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲指揮中心宣布開放AZ混打意願登記。（資料照／記者湯興漢攝）

記者張乃文／綜合報導

中央流行疫情指揮中心公布第15輪新冠疫苗提供第一劑施打AZ者，可上網登記意願選擇BNT或莫德納混打。但不少人猶豫不決，對此，醫師列出5個問題供民眾思考，也一一列舉國內現有的2種mRNA疫苗，不適合施打的情況有哪些，並提醒大家，仍要謹慎思考，必要時可諮詢信賴的醫師。

針對新冠疫苗今開放混打意願登記，台大家醫科醫師何忠祐在臉書也一一針對民眾常有的問題解答。醫師表示，考慮混打的原因包括，現有研究數據顯示，混打在「真實世界保護力佳」、「免疫反應佳」，且因應疫苗供貨情況，混打疫苗有機會讓接種者較快獲得完整保護力。

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何忠祐指出，2021年10月一篇來自瑞典統計了94569人的研究結果指出，AZ混打mRNA疫苗的保護力為68%，顯著高於兩劑AZ的50%。將組別拆開來看，各組別校正後的保護力分別是AZ+BNT (67%)、AZ+莫德納(79%)、AZ+AZ(50%)、BNT+BNT(78%)、莫德納+莫德納(87%)。

雖然各項數據皆證明，混打的效果更好，但何忠祐提醒，決定混打前仍須謹慎思考。醫師提供5個問題讓民眾自我檢測：

1.是否以獲得較高保護力及抗體濃度為優先考量？
→若回答「是」，可考慮混打。

2. 接種第一劑AZ是否有嚴重不良反應？
→若回答「是」，可考慮混打。

3. 是否願意接受副作用比例較高的風險？
→若回答「是」，可考慮混打。

4. 是否有不適合接種BNT或莫德納的情形，如對疫苗成分過敏？
→若回答「是」，則不建議混打。

5. 國內現行政策以及疫苗供貨情形。

▲▼醫師列出「混打前該考慮的5件事」。（圖／醫師何忠祐）

▲醫師列出「混打前該考慮的5件事」。（圖／醫師何忠祐提供）

若已經決定要混打，是否每種廠牌都適合自己？何忠祐列舉BNT及莫德納各自不適合的情況：

什麼情況不適合打BNT？

1. 正在發燒或是嚴重感染中。
2. 對疫苗成分過敏，如：含PEG聚乙二醇的藥品（耐福力散、腸見淨、美血樂、倍血添、欣膝亞...）或化妝品等。
3. 曾對BNT疫苗過敏。

什麼情況不適合打莫德納？

1. 正在發燒或是嚴重感染中。
2. 對核磁共振 (MRI) 顯影劑或是電腦斷層含碘顯影劑過敏。
3. 對含PEG聚乙二醇的藥品（耐福力散、腸見淨、美血樂、倍血添、欣膝亞...）或化妝品過敏。
4. 曾對莫德納疫苗過敏

何忠祐總結，混打AZ與mRNA疫苗，相較於兩劑AZ疫苗，在實驗室中呈現較佳的抗體濃度與細胞免疫反應，在真實世界中也表現出較佳的保護力；然而，混打組別「可能有較高的副作用」發生比例，如：接種注射部位疼痛、倦怠、肌肉痠痛及發燒等，建議在評估自己是否接受混打疫苗時，仍要謹慎思考，必要時也可諮詢信賴的醫師。

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