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最經典「表情符號」是誰？　鄉民洗一排：沒它就不會聊天

▲▼哪款表情符號最經典？鄉民答案很一致。（圖／資料照）

▲哪款表情符號最經典？鄉民答案很一致。（圖／資料照）

記者邱晟軒／台北報導

使用LINE、臉書Messenger等社交媒體聊天時，你最常使用哪個表情符號呢？有網友就認為「XD」這款問世10年以上的符號非常好用，不僅容易輸入，還言簡意賅明確傳達意思，對此也好奇詢問眾人「有沒有其它跟XD一樣長壽的表情符號呀」？

有一名網友在批踢踢WomanTalk發起話題，表示以前曾經流行過很多顏文字／表情符號，類似「^_^」或是「=.=凸」，但後續都慢慢沒人繼續用了，現在用這種顏文字真的會有種LKK（老人）的感覺，但「XD」反而從至少十年前出現到現在，都仍會出現在各式對話中，什麼都要加「XD」一下。

該網友分析「XD」會如此熱門的背後原因，XD只有兩個字母，很容易打，且言簡意賅，明確傳達意思，於是原PO也好奇詢問眾人，「有沒有其他跟XD一樣長壽的表情符號呀」？

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▲▼哪款表情符號最經典？鄉民答案很一致。（圖／翻攝自批踢踢）

▲哪款表情符號最經典？鄉民答案很一致。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文曝光後，立刻引起許多網友一致贊同「XD」是最常使用且最歷久不衰的表情符號，「沒有XD我就不會聊天了」、「XD真的是LKK的表情符號」、「XD真的活很久」、「XD好用又方便按呀」、「XD現在都變成嘲諷了，真的好笑是會連發XDDDD」、「方便好用XD」、「XD再戰十年」、「我朋友用了十年以上」。

也有網友曬出其它表情符號，紛紛回應，「= =而且要有空格」、「是說^^還是有人用啊，只是變成嘲諷」、「：）ig上最近也滿多人用的，略帶嘲諷意味」、「：) 現在演變成尷尬又不失禮的微笑了」、「>\\< 想當年談戀愛」、「^_^還是很多人用吧」、「XD年輕人不太用了耶，現在==才是王道」、「>_<也很好用」。

►想變瘦就穿這件風衣！

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