躺著能賺錢！年輕人夯「掛睡」　內行抖價碼：半小時180元

▲掛睡服務超夯？內行人曝實際價碼引熱議。（圖／翻攝Dcard）

記者邱晟軒／台北報導

科技日新月異，許多人習慣使用網路交友，也延伸出了多種另類服務。最近就有女網友發現，平常使用的陪玩平台新增了一項神祕新功能，讓她感到疑惑該服務有何功用？貼文曝光後，釣出內行人驚曝實際現況，更抖出半小時最多能賺180元台幣。

一名女網友近日在Dcard上發文表示，自己平常有在使用陪玩平台，尤其最常尋找唱歌的，比較煩悶的時候，就會點一下請他唱幾首歌，然後順便聊聊天，不過「最近發現新增了一個『掛睡』的功能，有人能解釋一下，這到底要幹嘛？」

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她同時曬出手機截圖，發現該平台上有多名提供「掛睡」服務的陪玩師，有些陪玩師會標榜自己「少女音」或「秒接單」；至於價格部分，根據原PO附上的平台截圖，標價從半小時100到180元不等。

▲掛睡服務超夯？內行人曝實際價碼引熱議。（圖／翻攝Dcard）

貼文曝光後，引起許多網友紛紛回應，「這是哪裡？掛著半小時就有180可以賺也太爽，俗稱躺著賺嗎」、「掛睡耗損設備啊…手機很貴欸」、「有需求就會有市場，可能真的有人會需要睡覺的時候聽一個人的呼吸聲（？」、「好奇是什麼app，想賺掛睡的錢錢」、「笑死，到底有什麼意義」、「找到財富密碼了」。

也有過來人分享使用掛睡後的心得，「我跟我男友一開始就是掛睡，後來交往了，好喜歡聽他的呼吸聲，很安心，反而現在沒聽還會睡到一半醒過來，不過有些人睡覺時不能接受這些聲音」。

留言中也有網友解釋到底何謂「掛睡」，有內行就解釋說，其實就是指雙方睡覺時持續保持通話，相互陪伴入眠，「我蠻常接到掛睡的單，就是有些單純老闆想在睡前聽聽聲音，接著睡著我就手機掛著，等對方睡醒或是跟對方一起打呼睡覺，滿好賺的」。