LINE又有超神新功能？　網實測驚：發現新大陸

▲iOS使用者發現1功能超方便。（圖／記者邱晟軒翻攝）

記者邱晟軒／台北報導

現代人習慣使用通訊軟體聯繫，也常用於工作事項交辦，其中LINE進入台灣人日常生活中多年，功能也從單純的傳訊通話逐漸擴增，令許多民眾離不開它。對此，就有網友無意間發現LINE又有「新功能」，只需要長按拖曳訊息到文字框，就能直接複製訊息。

有一名網友昨（15日）在網路論壇上發文表示，自己無意間發現只要在LINE上面，長按拖曳對話框內的訊息到輸入文字的框框裡頭，就能直接複製訊息，「超方便的啦，不要跟我說我是最後一個發現這個功能的！」

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▲只需長按文字，就可以拖曳到其它app中。（圖／記者邱晟軒翻攝）

貼文曝光後，立刻引起網友紛紛回應，「酷欸！發現新大陸」、「感謝教學，已知用火」、「天啊啊啊啊謝謝妳，萬分感謝」、「大家都會發現一些好厲害的小功能」、「天哪，我可能是最後一個知道的，謝謝樓上的各位大好人，祝你們上廁所都有免費衛生紙」、「好酷！我才是最後一個，不要跟我搶」、「安卓被排擠again」、「這功能好神！感謝大大分享」。

經過記者實測發現，該功能確實可以使用，且不限於LINE，切換應用程式至Facebook Messenger、Safari上同樣可以使用。不過，該功能並非原PO網友所述是LINE的新功能，而是iOS 15更新的拖放功能：可在不同app間使用，能夠從一個app中選取影像、文件和檔案，然後拖移至另一個app中。