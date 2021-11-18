好市多「超巨Kitty抱枕」價格神翻　人夫狂被Tag！老司機笑：懂買

▲超可愛凱蒂貓上架，引爆動！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

繼超巨倉鼠、米奇玩偶後，好市多又有生力軍了！一名正妹驚呼，昨（17）日去逛好市多中壢店，發現有一隻Hello Kitty萌躺在箱子裡，讓她心癢癢拿放入購物車。文章曝光後，有引來一票女網友朝聖，紛紛直呼剁手也要買，還有老司機歪樓求問「笑了那個角是...按摩用的？」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，昨日去逛好市多賣場，驚見玩偶區擺著Hello Kitty與美樂蒂巨型抱枕，當下讓她少女心秒噴發，接著毫不猶豫收編一隻凱蒂貓。

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照片可見，凱蒂貓身形是橢圓狀，SIZE幾乎占據原PO上半身了，超萌魅力讓人無法抗拒，原PO也融化甜喊「超級可愛，599元，沙發躺頭靠背100分！」

文章曝光後，引發千名女網友們狂Tag老公或男友勸敗，「太可愛了，結合我愛Kitty+獨角獸」、「買一隻美樂蒂給女兒靠枕喝奶」、「女兒肯定中毒」、「客廳需要各一隻」、「昨天看中壢Costco超多」、「連我不愛布偶的人，看到都忍不住覺得好可愛」、「沙發太深的救星」、「笑了那個角是...按摩用的？」、「之前在美國有賣，因為疫情朋友本來要代購沒買，竟然到台灣了」。

▲有人妻買了3隻，笑回可湊一桌打麻將了！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



不過有網友卻笑虧，玩偶根本是巨型塵蹣物，「之前我在好市多買的是巨型倉鼠，現在當懶骨頭椅子用....，這個只有一點點大應該還好，比較好收納」、「買回家長灰塵嗎」、「可愛是可愛，我昨天一度也想放進購物車裡，只不過想到清潔問題還是算了」「這類大型娃娃買回家都會如何清潔呢」。對此，有內行教學，「小蘇打粉沾水，牙刷輕刷，黑垃圾袋裝曬太陽」。

▼有網友分享清洗方法！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

