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逛好市多不推車「只拿2商品」看到價錢愣住了！　旁人神回1句笑翻

▲▼ 好市多,人潮（圖／記者劉維榛攝）

▲許多人逛好市多都會推推車。（圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

好市多（Costco）商品多元什麼都賣，不只生鮮食品、家電，衣服褲子也是大家瘋搶的商品，常常推著空蕩蕩的購物車進賣場，走出來後整台車裝滿滿，有網友笑說，有次不推車進賣場，打算買完就走，怎料看到喜歡的餅乾在特價，考慮要不要多帶幾盒時，旁邊的客人突然對她喊一句，讓他當場笑翻。

該名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，這幾天在家做功課，決定到好市多購買毯子以及日本紅帽子綜合法蘭酥，「為了避免採購欲太奔放，決定不推車」，走到商品前，發現每盒比網路上賣得便宜200元，正在考慮要不要多買幾盒時，有位客人拿了2盒放進推車後，誠懇地向她表示，「想吃就買，不用考慮太多，但妳需要一台推車！」

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原PO無奈笑喊，不推推車動作比較迅速，拿好決定買的商品，就要直奔櫃台結帳，不想在賣場多待太久，「以免荷包君破太大洞」，也好奇詢問，「大家有去好市多不推車丶買了就走，這一派的社友多嗎？」

▲▼ 。（圖／翻攝自FB Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO在家做好功課，衝好市多只拿想買的東西。（圖／翻攝自FB Costco好市多 商品經驗老實說）

對此，許多網友都表示，平常不會推推車，「我去也不愛推推車，這樣可以很迅速在賣場移動，但有時候真的會拿到雙手在抖」、「會先想下需要買的東西，若是2-4樣購物袋可解決的，就不會推推車了」、「有特定目標的時候會購物袋直接背著走，只要不被別人誘惑就好」、「不推推車派+1」、「自己一個人去逛的時候就不會推推車，但會背好市多的購物保冷袋」。

但也有人認為，逛好市多一定要推車慢慢逛，而且手抱商品太累了，「一定要慢慢走慢慢看完全部的那種」、「推車只是想要慢慢逛，當了主婦後逛賣場都當消遣了」、「有時候也不想推推車進去，幾分鐘還是走出來推，不如一開始就推」、「不推車後果是手會脫臼，還是推車吧」。

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