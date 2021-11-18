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注意！好市多黑色購物節全門市營業時間曝　「這天」搶先看下殺品

▲▼內湖好市多接獲北市府通知發現確診者足跡,16日持續停業進行消毒,COSTCO,大賣場,人流管制,採買,量販業,量販店,消費,經濟,人潮,逛街,採購,美式賣場好市多內湖店。（圖／記者李毓康攝）

▲好市多黑色購物節11月22日登場。（圖／記者李毓康攝）

記者蕭筠／台北報導

美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」預計於11月22日起至28日正式登場，同樣持續1周時間，天天祭出超狂下殺品讓民眾買到手軟，業者也提前透露全台門市開門時間，13間門市皆提早1小時營業，周五至周日更提早2小時開門，且本周日（11月21日）也將在APP搶先公開精選下殺品，想省荷包的民眾可要先筆記。

▲▼好市多黑色購物節首日。（圖／記者蕭筠攝）

▲好市多去年黑色購物節祭出百樣商品最低下殺49折。（示意圖／記者蕭筠攝）

好市多2021年「黑色購物節」將自11月22日起至11月28日連7天於全台13店登場，並維持過往「每卡限購1件」規定，準備要讓消費者買到就省到，而針對門市營業時間，業者也表示這1周全門市皆提早開門營業，周一至周四上午9時準時開門，周五至周日更提早2小時、8點即開始營業，民眾可要先記好時間，以免錯過超殺優惠。

▲▼好市多2021黑五購物節日期曝光 。（圖／讀者提供）

▲今年好市多黑色購物節於11月22日至28日限時登場 。（圖／讀者提供）

好市多黑色購物節優惠品項、折扣目前仍保密到家，但也將比照去年於活動期間提前一天在APP搶先曝光隔日精選下殺品項，等於本周日（21）日下午5時就能先看下殺品，去年的黑色購物節一共祭出上百樣商品下殺，最低打到49折優惠，比買1送1還便宜，今年也要衝門市省荷包。

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