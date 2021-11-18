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揪女友玩傳說「熬夜爬分入戰隊」　男大生後悔了：吵到要分手

▲馬賽克版本。滑手機,趴著滑手機,睡前滑手機。（圖／記者趙于婷攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者趙于婷攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名男網友之前找女友玩傳說對決，對方從興致缺缺到每天上線，現在更入戰隊、熬夜爬分，比他還熱衷遊戲，為此兩人多次吵得不可開交，甚至鬧到要分手，讓他相當後悔。

男網友在論壇zuvio發文吐苦水，「想當初這遊戲還是我找她來玩的，從剛開始的不屑一顧，到慢慢接受，再來每天玩，現在是都會熬夜爬分，還加入了戰隊，然後認識一堆戰隊的人，還會有戰隊的約。」

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眼看女友逐漸沉迷，帶入門的他不禁傻眼，「玩遊戲玩成這樣？而且據我所知，她都有固定跟一個男的組隊，雖然我也曾經一起打過幾場，但我除了上課以外還要打工，也沒這麼多時間可以陪她玩，現在好了，就拿這個當藉口說我不配合她，只好找別人陪她玩。」

▲玩電腦。（圖／實習記者曾筠淇攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

更糟的是，情侶倆已為此事吵了好幾次架，雙方也都不肯妥協，他不禁想問，「我真的不懂，不過就是網友而已，為什麼要她放棄一個網友這麼困難？我這個要求很過分嗎？」

對此，網友們紛紛搖頭直呼，「就感覺男友沒有網友來的重要，如果她還不知道她自己做錯了什麼，就分了吧」、「所以遊戲宣傳是真的！話說當初他們是怎麼想到這個廣告詞的」、「這種我一律建議分手」、「女友因為你不陪她玩遊戲就要分手？很扯；你因為她沒有放棄網友就要分手？很扯。如果沒有發展成玩遊戲以外的關係，也還是正常的交友範圍吧，交往也不能限制別人的交友自由啊」。

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