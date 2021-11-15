瑪莎惡少博弈集團被抄！男大生母：判決下來才可判斷是否討回公道

▲宋姓男大生母親15日上午接受媒體訪問。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲、戴若涵／台中報導

台中18歲宋姓男大生遭瑪莎拉蒂惡少打進加護病房，引起社會關注！台中市警方深入調查發現，惡少張敦量涉及投資線上博弈網站及暴力討債，經報請台中地檢署後，15日宣布破獲該集團。宋母聽到這個消息後，表示要等判決下來、法律程序走完才能判斷有沒有討回公道。

針對瑪莎惡少一案，台中警察局長蔡蒼柏秉持「除惡務盡、刨根究底」原則，全面清查幕後「撐腰人士」。經台中地檢署檢察官指揮，嚴辦主嫌張敦量經濟來源，過濾分析其幕後組織，於今(15日)逮捕幕後博弈集團許姓主嫌及重要幹部共4人到案，其中竟還有一名金長髮妹。

此外，警方也查扣該集團名下4輛名車，分別為要價284萬起的保時捷瑪卡、新車價210萬元起的賓士C Class兩輛、以及要價199萬元起的Toyota原裝進口旗艦商旅Alphard。全案依組織犯罪防制條例、洗錢防制法、賭博等罪嫌移送偵辦。

▲男大生清醒，但仍需在加護病房觀察2天。（圖／家屬提供）

針對警方破獲博弈集團，宋母表示，看到警方積極偵辦的態度，滿感動的，有看到警方的努力，「我願意相信他們，一定會做最好的處置」，認為警方能持續重視台中市民的安全，希望這不是一時的，能持續重視台中治安，讓市民在台中住得開心。

宋母呼籲檢警「要嚴辦到底」，讓這些嫌犯負起他們應該承擔的責任、承擔所有後果，在判決下來、所有法律程序走完後，才能判斷有沒有討到真正的公道。