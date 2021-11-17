女友會騎車「不順路也要男友載」　他列2陷阱題…網戰翻：浪費時間

▲不順路還要載女友嗎？非當事人。（示意圖／記者李毓康攝）



記者黃可昀／綜合報導

很多男性為了表達關愛，每次出門都先騎車或開車到女友家載人，不過當目的地與女友家「不順路」該怎麼辦？一名男大生苦惱，和女友交往2年最常因為「不順路是否載女友」而爭執，有時候明明各自騎車出發，約在目的地碰面最省時間，女友卻覺得應該要先到家裡載她，想問網友「比較同意女方還是同意男方？」

原PO在Dcard表示，兩人都是以機車當代步工具，他列出最常碰到的2種狀況，第一是「要去外縣市，搭高鐵前是否先去載女友？」從他家騎車到女友家20分鐘，騎車到高鐵站30分鐘；而女友家到高鐵站30分鐘，所以兩人各自騎車到高鐵站都只要花30分鐘，他先去載女友再一起去高鐵站則要花50分鐘。

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▲要選最快的方式，還是女友開心的方式？（圖／翻攝自Dcard）



第二種狀況是「來找我再去朋友家，最終是否載女方回家？」如果兩人相約去朋友家玩的話，女友會先騎車20分鐘到原PO家，把車停在樓下再搭10分鐘原PO的機車一起到朋友家，回家時請原PO從朋友家騎車載她回家，女友機車改天再來牽；原PO則認為，既然女友到朋友家會先經過他家，那兩人約在他家碰面再一起過去沒問題，但女友回程應該自己騎車回去，他就不用多騎車來回40分鐘載女友，且女友下次還要來牽車更麻煩。

▲回程還要先載女友回家嗎？（圖／翻攝自Dcard）



調查結果顯示，多數網友都支持男方做法，確實最有效率也省時間，不過能理解女友想被男友載的心情，「追到之前全台灣都順路，追到以後到哪裡都繞路」、「開車我不會計較，要我騎車我是不會答應啦累死了，何況女方又不是不會騎」、「無論順不順都會先去載女友再一起去目的地，這是讓對方有被重視的感受，並不是所有事情都可以這樣理性分析的」、「20分鐘滿久的耶，而且男生來回就要40分鐘將近一小時，滿浪費時間的，而且女生也會騎車。」

▼網友看法不一。（圖／翻攝自Dcard）

