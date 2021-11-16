桃園女誤信「華裔醫師」幫領錢轉帳賺佣金　淪車手遭逮傻眼

▲李女誤信網友淪為車手前往銀行提領現金購買彼特幣，行員查覺有異。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

44歲李姓女子誤信網友，不僅提供本身帳戶供詐騙集購買彼特幣，還充當詐騙車手不自知，幫集團提領轉帳賺取佣金，15日李女再度前往金融機構轉帳70萬元時，為行員通報警方，經查該數筆款項均為詐騙所得，至此她全案依法移請偵辦。

▲員警和行員詳細詢問李女異常提領情況。（圖／桃園警分局提供）

昨日17時30分許，桃園警察分局武陵派出所接獲轄區金融機構通報，民眾有異常提領狀況，員警立即趕往瞭解。經瞭解，在工廠上班的李姓女子準備提領現金70餘萬元購買彼特幣再轉給友人，她可從中抽取數千元佣金。

▲警察局長陳國進率隊表揚查獲車手的員警。（圖／桃園警分局提供）

員警及行員詳細詢問，李女表示，月初透過網友認識一位華裔宋醫師，對方表示有資金想在台灣投資彼特幣，若李女提供帳戶代為提領購買，可抽取佣金，李女見對方措辭文雅，相信對方不會騙人，於是幫忙提領數次(約新台幣50萬元)購買彼特幣，並依指示轉匯到對方指定帳戶，也獲得5千元報酬，覺得沒問題於是又依指示再次提領，完全不知道淪為詐騙集團車手。

員警將其帶返所內查詢，經查該數筆帳戶款項均為詐騙所得，全案依法移請偵辦。警方呼籲民眾勿輕信網路交友，切勿任意提供帳戶、身分資料予他人，以免淪為詐騙集團幫手；桃園市政府警察局長陳國進獲知後，偕同刑警大隊長唐嘉仁、分局長李建仁、武陵派出所警友站長吳家靖於16日前往派出所頒獎鼓勵。